Ο Γιούργκεν Κλοπ εξέφρασε την απόψη του για τον αποκλεισμό της Γερμανίας από την Παραγουάη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφήνοντας αιχμές για την διαιτησία.

Ο αποκλεισμός της Γερμανίας από τη συνέχεια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζει να προκαλεί τεράστια διαμάχη. Η «Μannschaft» ηττήθηκε τη Δευτέρα (29/06) από την Παραγουάη στα πέναλτι (4-3, 1-1 κ.δ), στο πλαίσιο της φάσης των «32», όμως η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ένα ακυρωθέν γκολ στην παράταση που θα μπορούσε να είχε αλλάξει εντελώς την έκβαση του αγώνα.

Αναλυτικότερα, το σύνολο του Νάγκελσμαν πανηγύρισε ξέφρενα, όταν πίστεψε ότι προηγήθηκε με 2-1, καθώς ο αμυντικός Τζόναθαν Ταχ σκόραρε με κεφαλιά μετά από κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ωστόσο, μετά από μια μακρά αναθεώρηση του VAR, ο διαιτητής ανέτρεψε την απόφαση του γκολ, καθώς σημείωσε πως είχε προηγηθεί φάουλ εναντίον του Παραγουανού τερματοφύλακα, Ορλάντο Γκιλ.

Η αμφιλεγόμενη αυτή απόφαση πυροδότησε ένα κύμα έντονης κριτικής στη Γερμανία. Μεταξύ των πρώτων που μίλησαν ήταν και ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος αμφισβήτησε σκληρά τις αποφάσεις διαιτησίας και συνέκρινε το ακυρωθέν γκολ της Γερμανίας με τυπικές φάσεις που παρατηρούνται τακτικά στο αγγλικό ποδόσφαιρο, κάνοντας μάλιστα και μία αναφορά στην πρωταθλήτρια της Premier League, Άρσεναλ.

«Αν αυτό είναι ένα ακυρωμένο γκολ, τότε η Άρσεναλ δεν θα ήταν πρωταθλήτρια Αγγλίας. Σκόραραν το 60% των γκολ τους έτσι. Οπότε αυτό είναι προφανώς βάναυσο», τόνισε ο άλλοτε τεχνικός των «Reds».

