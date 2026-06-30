Τον έπιασε... κορόιδο: Η απίθανη επέμβαση του όρθιου Μπόνο στο πέναλτι του Σάμερβιλ!

Ένα από τα highlight της βραδιάς στον αγώνα της Ολλανδίας με το Μαρόκο ήταν η απόκρουσε του Γιασίν Μπόνο στο πέναλτι του Σάμερβιλ.

Το Μαρόκο πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ καθώς απέκλεισε στη διαδικασία των πέναλτι την Ολλανδία και έκλεισε μία θέση στους «16» του θεσμού με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιασίν Μπόνο.

Ο 35χρονος πορτιέρε ήταν ο άνθρωπος που απέκρουσε την εκτέλεση του πέναλτι του Σάμερβιλ και στη συνέχεια ο Σαϊμπάρι νίκησε τον Φερμπρούχεν για να χαρίσει τη νίκη και την πρόκριση στη χώρα του.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας έγινε... viral καθώς έπιασε το πέναλτι «όρθιος» (!). Συγκεκριμένα, «ψάρεψε» τον εξτρέμ της Ντόρτμουντ και εκείνος κράτησε τη θέση του αποκρούοντας με απίθανο τρόπο την δυνατή εκτέλεση του Ολλανδού.