Μουντιάλ 2026: Ο πρόεδρος της Παραγουάης κήρυξε εθνική αργία, μετά την πρόκριση της χώρας στους «16»
Η κυβέρνηση της Παραγουάης κήρυξε την Τρίτη (30/06) εθνική εορτή, αφού η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου προκρίθηκε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου με μια ιστορική νίκη επί της Γερμανίας στα πέναλτι.
«Η ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΕΙ ΠΟΤΕ! ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!» δημοσίευσε ο πρόεδρος της χώρας, Σαντιάγκο Πένια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! 🇵🇾June 29, 2026
Ο τερματοφύλακας των «Γκουαρανί», Γκιλ, απέκρουσε πέναλτι από τους Κάι Χάβερτζ και Νικ Βόλτεμαντέ, ενώ ο Τζόναθαν Ταχ έχασε την προσπάθειά του, σφραγίζοντας το αποτέλεσμα που απέκλεισε τους τέσσερις φορές παγκόσμιους πρωταθλητές. Οι Τζόσουα Κίμιχ, Τζαμάλ Μουσιάλα και Ναντιέμ Αμίρι σκόραραν για τη Γερμανία, αλλά δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση.
Για την Παραγουάη, οι Μαουρίτσιο Μαγκαλιάες, Γκουστάβο Γκόμεζ, Ματίας Γκαλάρθα και Χοσέ Κανάλε σκόραραν, ενώ το πέναλτι του Αντόνιο Σανάμπρια έφυγε άουτ, με τον Μανουέλ Νόιερ να αποκρούει την προσπάθεια του Φαμπιάν Μπαλμπουένα.
🇵🇾 PARAGUAY HACE HISTORIA
Cientos de miles de paraguayos festejan el heroico triunfo de la Albiroja ante una Alemania que volvió a dar asco y vergüenza por tercera vez en un Mundial. pic.twitter.com/gEaIkeOHR2— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 30, 2026
Λίγο μετά την ανάρτηση του Πένια, ο Αντιπρόεδρος της χώρας, Πέδρο Αγιάνα, δήλωσε στο X: «Αν με εξουσιοδοτήσετε, Πρόεδρε @SantiPenap, θα υπογράψω την αργία. Πάμε, αγαπημένη μου Albirroja!» σε μια ανάρτηση που συνοδευόταν από μια φωτογραφία του ίδιου να φοράει τη φανέλα της εθνικής ομάδας, να κρατάει ένα στυλό και μερικά χαρτιά στο γραφείο του.
Si me autorizas Presidente @SantiPenap firmo yo el feriado. ¡Vamos albirroja querida! pic.twitter.com/qbBMo8f5zd— Pedro Alliana (@AllianaPedro) June 30, 2026
Λίγα λεπτά αργότερα, η κυβέρνηση της Παραγουάης επιβεβαίωσε την απόφαση που ανακοίνωσε ο πρόεδρος, λέγοντας ότι «σε αναγνώριση της ιστορικής νίκης της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Παραγουάης, εναντίον της Γερμανίας, εγκρίνεται εθνική αργία την Τρίτη 30 Ιουνίου».
Η Παραγουάη, της οποίας η καλύτερη επίδοση στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν η πρόκριση στα προημιτελικά στο τουρνουά του 2010, θα αντιμετωπίσει τώρα τον νικητή του ζευγαριού Γαλλίας και Σουηδίας.
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