Ο Νεϊμάρ έδειξε για ακόμη μια φορά το ανθρώπινο πρόσωπό του, όταν και παρηγόρησε τους παίκτες της Ιαπωνίας μετά τον αποκλεισμό.

Έναν... σκληρό αλλά όχι και άδικο αποκλεισμό βίωσε το βράδυ της Δευτέρας (29/6) η Ιαπωνία, που είδε τη Βραζιλία να επιστρέφει από το 0-1 και εν τέλει να παίρνει το εισιτήριο για τους «16» του Μουντιάλ, χάρη στο 2-1 του Μαρτινέλι στις καθυστερήσεις.

Φυσικά, μετά το τελικό σφύριγμα οι ποδοσφαιριστές του Κάρλο Αντσελότι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς για τη νίκη-ανατροπή, όμως ο Νεϊμάρ είχε άλλη... άποψη.

Ο σταρ της Σάντος που δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι παρότι είναι έτοιμος για πάνω από 20', σύμφωνα με τον Καρλέτο, έσπευσε να παρηγορήσει τους Ιάπωνες που είχαν.. πέσει στο χορτάρι και έκλαιγαν απογοητευμένοι, δείχνοντας για ακόμη μια φορά το μεγαλείο του.