Το Μαρόκο με ήρωα τον Μπόνο κέρδισε με 3-2 στα πέναλτι την Ολλανδία (1-1 κ.δ, παράταση) και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ, όπου θα βρει στον δρόμο του τον Καναδά.

Ο Μπόνο έστειλε το Μαρόκο στους «16»! Τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» επικράτησαν 3-2 στη... ρώσικη ρουλέτα (1-1 κ.δ, παράταση) εις βάρος της Ολλανδίας και θα αντιμετωπίσουν τον Καναδά στο Χιούστον, στις 4 Ιουλίου. Ο Μπόνο έβγαλε... όρθιος το τελευταίο πέναλτι των Οράνιε με τον Σάμερβιλ. Ο Σαϊμπάρι έδωσε τη «χαριστική βολή» στις Τουλίπες στο πέμπτο πέναλτι της πατρίδας του, σε μια διαδικασία που κυριάρχησαν τα... δοκάρια.

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