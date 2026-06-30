Ολλανδία - Μαρόκο: Τα highlights της πρόκρισης των Μαροκινών στους «16» (vid)
Ο Μπόνο έστειλε το Μαρόκο στους «16»! Τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» επικράτησαν 3-2 στη... ρώσικη ρουλέτα (1-1 κ.δ, παράταση) εις βάρος της Ολλανδίας και θα αντιμετωπίσουν τον Καναδά στο Χιούστον, στις 4 Ιουλίου. Ο Μπόνο έβγαλε... όρθιος το τελευταίο πέναλτι των Οράνιε με τον Σάμερβιλ. Ο Σαϊμπάρι έδωσε τη «χαριστική βολή» στις Τουλίπες στο πέμπτο πέναλτι της πατρίδας του, σε μια διαδικασία που κυριάρχησαν τα... δοκάρια.
Δείτε τα highlights:
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