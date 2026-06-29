Το κοντράστ των συναισθημάτων με τη λήξη της αναμέτρησης Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1.

Το ποδόσφαιρο γεννάει εκπληκτικά συναισθήματα. Η χαρά του νικητή και η λύπη του ηττημένου κυριαρχούν με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή κι αυτό συνέβη και στη συγκλονιστική αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Ιαπωνία.

Η Σελεσάο επικράτησε 2-1 και με τη λήξη οι παίκτες του Κάρλο Αντσελότι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Οι Ιάπωνες αντίθετα σωριάστηκαν στο έδαφος και πολλοί έκλαιγαν και ήταν απαρηγόρητοι.

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Στις εξέδρες ανάλογα συναισθήματα. Οι Βραζιλιάνοι πανηγύριζαν την απίθανη ανατροπή και την πρόκριση της ομάδας τους, οι Ιάπωνες ήταν βουβοί. Η κάμερα, όμως, έπιασε κι έναν Ιάπωνα οπαδό, ανάμεσα σε εκατοντάδες Βραζιλιάνους.

Ούρλιαζε σοκαρισμένος για τη χαμένη μάχη που έδωσε η εθνική του ομάδα. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι προσπαθούσαν να του φτιάξουν το κέφι και τον τύλιγαν με τις σημαίες τους.