Με γκολ των Κασεμίρο και Μαρτινέλι η Εθνική Βραζιλίας επικράτησε με 2-1 της Ιαπωνίας.

Η Σελεσάο βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-1 από τους Ιάπωνες. Παρόλα αυτά η Βραζιλία έδειξε την δυναμική της και την ποιότητά της στην συνέχεια και με τα γκολ των Κασεμίρο και Μαρτινέλι πήρε τη νίκη με 2-1 και ενώ είχε δοκάρι ο Βινίσιους.

