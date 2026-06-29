Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1: Τα Highlights της νίκης - ανατροπής της
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Με γκολ των Κασεμίρο και Μαρτινέλι η Εθνική Βραζιλίας επικράτησε με 2-1 της Ιαπωνίας.
Η Σελεσάο βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-1 από τους Ιάπωνες. Παρόλα αυτά η Βραζιλία έδειξε την δυναμική της και την ποιότητά της στην συνέχεια και με τα γκολ των Κασεμίρο και Μαρτινέλι πήρε τη νίκη με 2-1 και ενώ είχε δοκάρι ο Βινίσιους.
@Photo credits: ΕΡΤ
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