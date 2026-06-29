Βραζιλία - Ιαπωνία: Το χρυσό γκολ του Μαρτινέλι που έστειλε τη Σελεσάο στους «16»
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Η Βραζιλία πήρε την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου χάρη στο καθοριστικό γκολ του Μαρτινέλι στις καθυστερήσεις που διαμόρφωσε το τελικό 2-1.
Η Βραζιλία δεν θα μπορούσε να λείπει από τους «16» του Μουντιάλ! Αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Ιαπωνία, η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι έκανε την ανατροπή στο 90΄+5΄και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Καθοριστικό αποδείχθηκε το γκολ του Μαρτινέλι, ο οποίος στις καθυστερήσεις πλάσαρε τον Σουζούκι στη γωνία κι έστειλε τη Σελεσάο στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ.
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