Η Βραζιλία με καλό ποδόσφαιρο στο β' ημίχρονο έκανε την ολική ανατροπή και με γκολ στο 90+5' επικράτησε 2-1 της Ιαπωνίας και βρέθηκε στους «16» του Μουντιάλ!

Η Βραζιλία στους «16» με άγχος, ιδρώτα, αλλά και... σάμπα! Ναι, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όμως ο Αντσελότι ρίσκαρε, άλλαξε την εικόνα της ομάδας και η Σελεσάο ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιαπωνίας (2-1). Οι «Μπλε Σαμουράι» για 45 λεπτά αγκάλιασαν το όνειρο, όμως ο εφιάλτης συνεχίστηκε, καθώς για τρίτο διαδοχικό νοκ άουτ παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκαν δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το υπέρ τους σκορ. Επόμενος αντίπαλος της Βραζιλίας θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία.

Οι Μπλε Σαμουράι έβαλαν πολύ δύσκολα...

Η Ιαπωνία ολοκλήρωσε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Βραζιλία, παρουσιάζοντας ένα σύνολο εξαιρετικά οργανωμένο, πειθαρχημένο και γεμάτο αυτοπεποίθηση. Οι «Μπλε Σαμουράι» όχι μόνο κράτησαν μακριά τη γραμμή κρούσης της Σελεσάο, αλλά κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τα λάθη της και να βάλουν δύσκολα στην ομάδα του Κάρλο Αντσελότι. Η ομάδα του Ιταλού παρουσιάστηκε αργή στην ανάπτυξη, χωρίς ένταση και καθαρό μυαλό στη δημιουργία φάσεων και παρά τις αρκετές τελικές, υποχρεώθηκε σε μακρινά και άσχημα σουτ. Το 4-3-3 δε λειτούργησε καθόλου, με τους Ιάπωνες να ελέγχουν ουσιαστικά το ματς με την εξαιρετική αμυντική λειτουργία και σωστή τακτική προσέγγιση. Μάλιστα, το κερασάκι στην τούρτα μπήκε στο 29ο λεπτό, όταν από το λάθο του Ντανίλο, ο Σάνο έκλεψε και με εξαιρετικό μακρινό σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Άλισον.

Ολική μεταμόρφωση και πρόκριση!

Η Βραζιλία βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και ο Αντσελότι αποφάσισε να ρισκάρει, καθώς η πίεση ήταν τεράστια. Ο Ιταλός ο οποίος φημίζεται για την ψυχραιμία και τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, πέρασε στο ματς τον Έντρικ, μετέτρεψε το σύστημα σε 4-2-4 και η Σελεσάο πήρε μπρος. Στο 52ο λεπτό ο Γκιμαράες δεν μπόρεσε με κεφαλιά να σκοράρει, ενώ δυο λεπτά αργότερα την κεφαλιά του Κασεμίρο έβγαλε στη γραμμή ο Τομιγιάσου. Η πίεση αυξήθηκε και στο 56' ήρθε το γκολ! Ο Γκάμπριελ έκανε ωραία σέντρα και ο Κασεμίρο με ωραία κεφαλιά λύτρωσε τη Σελεσάο.

Η Βραζιλία ήταν εντυπωσιακή και στο 58' βρέθηκε μια ανάσα από το δεύτερο τέρμα, αλλά η προσπάθεια του Βινίσιους σταμάτησε στο δοκάρι. Ο Αντσελότι φρέσκαρε την επίθεση με τον Μαρτινέλι, ο Μοριγιάσου έδωσε νέα πνοή στα άκρα, με τους Ασιάτες να ισορροπούν και να κόβουν τον ξέφρενο ρυθμό της Σελεσάο. Η Βραζιλία είχε την κατοχή, αλλά όχι τον τρόπο να βρει χώρους. Όλα αυτά μέχρι το 95ο λεπτό, γιατί εκεί μίλησε η χρυσή αλλαγή του Αντσελότι, ο Μαρτινέλι! Ο φορ της Άρσεναλ υποδέχθηκε την εξαιρετική ασίστ του Γκιμαράες και με το δεξί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και τη Σελεσάο στους «16».

Bραζιλία (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Ντάγκλας Σάντος, Κασεμίρο (90+2΄ Φαμπίνιο), Μπρούνο Γκιμαράες (90+7΄ Ντανίλο Σάντος), Πακετά (46΄ Έντρικ), Βινίσιους, Κούνια (66΄ Μαρτινέλι), Ράγιαν

Ιαπωνία (Μοριγιάσου Χατζίμε): Ζάιον Σουζούκι, Τανιγκούτσι, Χ. Ίτο, Τομιγιάσου, Ντόαν (66΄ Σουγκαουάρα), Μαέντα (90+7΄ Ογκάουα), Νακαμούρα (Γιουνοσούκε Σουζούκι), Γ. Ίτο, Καμάντα (78΄ Τανάκα), Σάνο, Ουέντα