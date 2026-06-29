Μουντιάλ 2026: Το τρίλεπτο... τρόμου από τη Βραζιλία με γκολ και δοκάρι
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Ο Κασεμίρο στο 56' έκανε το 1-1 στο Βραζιλία - Ιαπωνία και στο 58' ο σταρ της Ρεάλ, Βινίσιους, έχασε τεράστια φάση με δοκάρι!
Οι Βραζιλιάνοι μπορεί να βρέθηκαν πίσω στο σκορ αλλά μόλις ανέβασαν στροφές προκάλεσαν φόβο και τρόμο στους Ιάπωνες. Στο 56' ο Κασεμίρο με κεφαλιά έκανε το σκορ 1-1 και στο 58' ο Βινίσιους με μαγική ενέργεια, ντρίμπλα και σουτ είχε δοκάρι.
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