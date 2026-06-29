Βραζιλία - Ιαπωνία: Ο Σάνο άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακό σουτ (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Προβάδισμα για την Ιαπωνία κόντρα στη Βραζιλία, όταν ο Σάνο με συρτό σουτ στη γωνία βρήκε δίχτυα για το 1-0 των Σαμουράι στο 29΄.
Η Ιαπωνία αιφνιδίασε τη Βραζιλία και πήρε το προβάδισμα για την πρόκριση στη φάση των «16». Έπειτα από απρόσεκτη πάσα του Ντανίλο στον χώρο του άξονα, ο Σάνο έκλεψε τη μπάλα, διέσχισε πολλά μέτρα και με συρτό σουτ στη γωνία της εστίας νίκησε τον Άλισον για το 1-0 των Σαμουράι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.