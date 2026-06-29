Προβάδισμα για την Ιαπωνία κόντρα στη Βραζιλία, όταν ο Σάνο με συρτό σουτ στη γωνία βρήκε δίχτυα για το 1-0 των Σαμουράι στο 29΄.

Η Ιαπωνία αιφνιδίασε τη Βραζιλία και πήρε το προβάδισμα για την πρόκριση στη φάση των «16». Έπειτα από απρόσεκτη πάσα του Ντανίλο στον χώρο του άξονα, ο Σάνο έκλεψε τη μπάλα, διέσχισε πολλά μέτρα και με συρτό σουτ στη γωνία της εστίας νίκησε τον Άλισον για το 1-0 των Σαμουράι.