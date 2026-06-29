Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των Βραζιλία και Ιαπωνία, πριν από τη μεταξύ τους μάχη για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με όλα τα βαριά «χαρτιά» κατεβαίνει η Βραζιλία για το ματς απέναντι στην Ιαπωνία στο πλαίσιο της φάσης των «32» για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Συγκεκριμένα ο Κάρλο Αντσελότι επέλεξε τον Άλισον κάτω από τα δοκάρια, με αμυντική τετράδα τους Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ και Ντάγκλας Σάντος.

Στο κέντρο δεσπόζουν τα ονόματα των Κασεμίρο και Μπρούνο Γκιμαράες, ενώ η επιθετική γραμμή απαρτίζεται από τους Βινίσιους, Ραγιάν και Κούνια. Από την πλευρά της, η Ιαπωνία κατεβαίνει με τον Σουζούκι κάτω από τα δοκάρια και τους Τομιγιάσου, Τανιγκούτσι και Ίτο στην αμυντική γραμμή.

Νακαμούρα και Ντοάν είναι ακροβολισμένοι στις πτέρυγες και δίδυμο στη μεσαία γραμμή αποτελούν οι Καμάντα και Σανό. Αντίστοιχα την επιθετική τριπλέτα θα συνθέσουν οι Ίτο, Μαέντα και Ουέντα.

Βραζιλία: Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Ντάγκλας Σάντος, Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες, Πακετά, Βινίσιους, Ραγιάν, Κούνια

Ιαπωνία: Σουζούκι, Τομιγιάσου, Τανιγκούτσι, Ίτο, Ντοάν, Νακαμούρα, Σανό, Καμάντα, Ίτο, Μαέντα, Ουέντα