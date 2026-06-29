Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντίνης φαίνεται να προχώρησε σε προφορική συμφωνία με τον προπονητή, Λιονέλ Σκαλόνι, για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2031.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του «ESPN», η Αργεντινή πρόκειται να διατηρήσει τον Λιονέλ Σκαλόνι ως προπονητή της εθνικής μέχρι το 2031, μετά την επίτευξη προφορικής συμφωνίας με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας (AFA).

Το ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι και τα δύο μέρη συμφώνησαν σε μακροπρόθεσμη επέκταση πριν φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αν και δεν έχει υπογραφεί ακόμη το επίσημο συμβόλαιο.

Ο Σκαλόνι φέρεται να ζήτησε να αναβληθούν όλες οι συζητήσεις για το μέλλον του μέχρι το τέλος του τουρνουά, με την πλήρη εστίαση του να παραμένει στην υπεράσπιση του τίτλου.

(🌕) Lionel Scaloni and AFA have a verbal agreement to renew the contract until 2031. @MonroigDiego 🚨🇦🇷 June 29, 2026

Η νέα συμφωνία προβλέπει ότι ο 48χρονος τεχνικός θα παραμείνει στην ηγεσία της ομάδας μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, με τους πρώτους αγώνες να διεξάγονται στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη.

Η αναμέτρηση της Παρασκευής (03/05) για τη φάση των «32» εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου θα σηματοδοτήσει επίσης ένα σημαντικό προσωπικό ορόσημο για τον Σκαλόνι, καθώς θα είναι ο 100ος αγώνας του στον πάγκο της ομάδας και φυσικά θέλει να τον συνδυάσει με νίκη και πρόκριση στους «16».

Από τότε που αντικατέστησε τον Χόρχε Σαμπάολι το 2018, ο Σκαλόνι έχει μετατρέψει την Αργεντινή σε μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις του διεθνούς ποδοσφαίρου, οδηγώντας την Αλμπισελέστε σε τέσσερα μεγάλα τρόπαια.

Η ομάδα του σήκωσε το Κόπα Αμέρικα του 2021, τερματίζοντας την 28χρονη αναμονή της χώρας για τίτλο, πριν κατακτήσει το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Κατέκτησε ακόμα το τρόπαιο του Φιναλίσμα του 2022, προτού υπερασπιστεί το στέμμα της στο Κόπα Αμέρικα του 2024.

Η Αργεντινή συνέχισε την εντυπωσιακή της φόρμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τερματίζοντας πρώτη στον όμιλο της με νίκες επί της Αλγερίας (3-0), της Αυστρίας (2-0) και της Ιορδανίας (3-1).