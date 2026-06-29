Μουντιάλ 2026: Το τεράστιο αποτύπωμα άνθρακα του Ινφαντίνο από τις πτήσεις με το ιδιωτικό του τζετ

Ο Τζάνι Ινφαντίνο πραγματοποίησε μέχρι στιγμής στο φετινό Μουντιάλ 27 πτήσεις με το ιδιωτικό του τζετ, προκαλώντας μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του BBC, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, πραγματοποίησε 27 πτήσεις με το ιδιωτικό του τζετ κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Μάλιστα, όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα, ο αντίκτυπος αυτών των πτήσεων είναι ισοδύναμος με αυτόν που δημιουργούν 78 άτομα κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Οι «τρελές» πτήσεις του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπνδιάς ξεκίνησαν στην πρεμιέρα του τουρνουά στις 11 Ιουνίου και κορυφώθηκαν τη Δευτέρα (15/06), όταν ταξίδεψε από το Μαϊάμι στο Σιάτλ για να παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ Βελγίου και Αιγύπτου (1-1). Μόλις τελείωσε αυτή η αναμέτρηση, κατευθύνθηκε στο Λος Άντζελες για να παρακολουθήσει στο VIP θεωρείο του σταδίου «SoFi» τον έτερο αγώνα του Ομίλου G μεταξύ του Ιράν και της Νέας Ζηλανδίας (2–2). Ο απολογισμός για αυτήν την ημέρα ήταν περίπου 4500 χιλιόμετρα.

Μια ακόμη «γεμάτη» ημέρα ταξιδιού ήταν η 26η Ιουνίου, όταν το τζετ του απογειώθηκε από το Μαϊάμι, έκανε μια σύντομη στάση στο Ντάλας και στη συνέχεια συνέχισε προς το Σιάτλ, όπου ο Ινφαντίνο φωτογραφήθηκε στον αγώνα της Αιγυπτού εναντίον του Ιράν.

Το αεροπλάνο αναχώρησε από το Σιάτλ πίσω στο Μαϊάμι, περίπου πέντε ώρες μετά την άφιξή του, διανύοντας συνολικά 4.345 χλμ.. Ο Ινφαντίνο παρακολούθησε τον 24ο και τελευταίο αγώνα του στη φάση των ομίλων στο Μαϊάμι την επόμενη μέρα, με την Πορτογαλία να μένει στη λευκή ισοπαλία με την Κολομβία. Συνολικά ξόδεψε πάνω από 60 ώρες σε πτήσεις, διανύοντας συνολικά πάνω από 50.000 χιλιόμετρα