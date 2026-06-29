Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο αρχηγός του Πράσινου Ακρωτηρίου μετά από καταγγελία γυναικάς για βιασμό τον περασμένο Μάρτιο.

Ο αρχηγός του Πράσινου Ακρωτηρίου βρίσκεται υπό έρευνα από τις αρχές της Νέας Ζηλανδίας έπειτα από καταγγελία γυναίκας για βιασμό τον περασμένο Μάρτιο.

Το περιστατικό όπως αναφέρουν δημοσιεύματα έλαβε τόπο στο ξενοδοχείο που έμενε η εθνική στη Νέα Ζηλανδία, όταν έδωσε δύο φιλικά ματς. Πιο συγκεκριμένα μετά την αναμέτρηση με την Χιλή η γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως διερμηνέας μετά από συνάντηση στο ξενοδοχείο επέστρεψε στο δωμάτιό της, όπου αργότερα δέχθηκε επίσκεψη από τον Ράιν Μέντες.

Δυστυχώς τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή με την καταγγελία της υποστηρίζει ότι ο αρχηγός του Πράσινου Ακρωτηρίου της επιτέθηκε αρχικά και στην συνέχεια την κακοποίησε σεξουαλικά. Όπως αναφέρεται, υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ ζήτησε ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένη δομή για θύματα σεξουαλικής βίας.

Μετά το περιστατικό, η γυναίκα υπέβαλε μήνυση στις αρχές και, μαζί με τον σύζυγό της, ενώ ακόμη απέστειλε καταγγελίες προς την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Πράσινου Ακρωτηρίου και τη FIFA, ζητώντας την εξέταση της υπόθεσης και ενδεχόμενες πειθαρχικές κυρώσεις. Ο Μέντες βρίσκεται υπο διερευνηση από τις 10 Απριλίου και εκτοτε δεν έχει υπάρξει καμία συνάντηση με την ερεύνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.