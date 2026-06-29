Ο Ιμπραΐμ Αφελάι προκάλεσε σάλο με τις δηλώσεις του σε ολλανδικό μέσο, όταν σημείωσε πως θα υποστηρίξει το Μαρόκο στην μεταξύ τους αναμέτρηση για τους «32» του Μουντιάλ.

Ο Ιμπραΐμ Αφελάι εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα σε εκπομπή της ολλανδικής τηλεόρασης και δήλωσε ξεκάθαρα τη θέση του ενόψει του αναμενόμενου αγώνα μεταξύ Μαρόκου και Ολλανδίας για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, λέγοντας ότι τα συναισθήματα του σε αυτό το παιχνίδι θα είναι με τα «Λιοντάρια του Άτλαντα».

«Σε αυτόν τον συγκεκριμένο αγώνα, η καρδιά μου είναι με το Μαρόκο, απλώς επειδή οι ρίζες μου είναι μαροκινές. Οι γονείς μου είναι από το Μαρόκο και η οικογένειά μου ζει εκεί, οπότε ποιο επιπλέον κίνητρο χρειάζομαι;».

Ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα και του Ολυμπιακού πρόσθεσε βέβαια ότι αισθάνεται μεγάλη ευγνωμοσύνη και προς την Ολλανδία, τη χώρα όπου μεγάλωσε και προόδευσε μέσω των αθλητικών της θεσμών.

Τέλος, ο άλλοτε διεθνής με τους «Ορανιέ» τόνισε ότι η εκπροσώπηση της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας ήταν αποτέλεσμα της αθλητικής του αξίας και δεν έγινε «χαριστικά», σημειώνοντας ότι: «Είμαι πολύ ευγνώμων στην Ολλανδία, αλλά αυτό οφειλόταν στην απόδοση και τις ικανότητές μου. Δεν επιλέχθηκα για την ολλανδική ομάδα επειδή είμαι καλός άνθρωπος, αλλά επειδή το άξιζα».

Who are you supporting, really?



Affelay : "For this particular match, my heart is with Morocco."



Can you explain why?



Afellay: My roots are in Morocco, my parents are from there, and my family lives there. What more of an explanation do I need to give?



(1/2) pic.twitter.com/yInflWhIxY — 11LIONS.NL🦁 (@11LionsNL) June 28, 2026

Οι αντιδράσεις των Ολλανδών

Οι δηλώσεις αυτές, όπως ήταν αναμενόμενο, εξόργισαν μία μερίδα των φιλάθλων των «Ορανιέ», οι οποίοι κατέφυγαν στα κοινωνικά δίκτυα και απάντησαν σε αιχμηρό τόνο στα λεγόμενα του πρώην μεσοεπιθετικού των Πειραιωτών.

«Νομίζω ότι ο Αφελάι είναι ένας εξαιρετικός τύπος. Αλλά εδώ βλέπετε την απόδειξη ότι πολλοί άνθρωποι που γεννήθηκαν εδώ δεν αισθάνονται Ολλανδοί. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά σταματήστε να το απορρίπτετε ως ακροδεξιό κάθε φορά που κάποιος το επισημαίνει!».

«Ούτε καν ο αθλητισμός δεν οδηγεί σε μεγαλύτερη ενσωμάτωση. Ακόμα και ο Αφελέι, που οφείλει τα ΠΑΝΤΑ στην Ολλανδία, εξακολουθεί, όταν έρχεται η ώρα, να είναι ένας Μαροκινός από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί; Επειδή οι ρίζες του βρίσκονται εκεί».

«Γεννημένος στην Ουτρέχτη, έπαιξε 53 διεθνείς αγώνες για τους Ορανιέ και βγάζει καλά χρήματα ως αναλυτής ποδοσφαίρου στην Ολλανδία. Ωστόσο, ο Αφελάι ελπίζει ότι το Μαρόκο θα νικήσει την Ολλανδία. Και ο Ron Jans πιστεύει ότι αυτό είναι λογικό, επειδή «στην πραγματικότητα» ο Αφελάι είναι από το Μαρόκο. Ναι, με αυτόν τον ρυθμό δεν θα καταφέρει ποτέ να πετύχει τίποτα».

Geboren in Utrecht, speelde 53 interlands voor Oranje en verdient een goede boterham als voetbalanalist in Nederland. Toch hoopt Afellay dat Marokko wint van Oranje. En Ron Jans vindt dat logisch, want ‘eigenlijk’ komt Afellay uit Marokko. Ja, zo wordt het natuurlijk nooit wat. pic.twitter.com/FmVQj54mdE — Don Salieri (@raiseparadise) June 28, 2026

«Ο Αφελάι λέει έτσι χαλαρά ζωντανά στην Ολλανδική τηλεόραση ότι αύριο θα υποστηρίξει το Μαρόκο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ολλανδία. Έπαιξε για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, έφτασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έπαιξε για την PSV, αρχηγέ... Τι στο καλό;».

«Μην ξαναπροσκαλέσετε ποτέ τον Αφελάι. Τι ηλ@θ@ος».

«Αυτό ακριβώς εννοώ. Δεν είναι απλώς γελοίο αυτό; Δεν είμαι από τους τύπους που φωνάζουν «γυρίστε πίσω στη χώρα σας», αλλά αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι σοβαρά τι κάνετε εδώ τότε;», ήταν ορισμένες από τις αντιδράσεις των Ολλανδών.