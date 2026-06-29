Μουντιάλ 2026: Ο μάγος από την Γκάνα προβλέπει αποκλεισμό της Αργεντινής από το Πράσινο Ακρωτήρι

Ο Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, γνωστός και ως ο προφήτης της Γκάνας, προκάλεσε σάλο με την νεα του πρόβλεψη σχετικά με το παιχνίδι της Αργεντινής με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Ο Γκανέζος πνευματικός ιερέας-μάγος, Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, προκάλεσε αίσθηση, προβλέποντας ότι το Πράσινο Ακρωτήρι θα αποκλείσει την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

«Οι δυνάμεις μου θα είναι με το Πράσινο Ακρωτήριο. Η Αργεντινή δεν θα προκριθεί», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οι μυστικιστικές του τελετές θα βοηθήσουν την αφρικανική ομάδα να πετύχει τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο Μπόνσαμ έγινε γνωστός το 2014 όταν ισχυρίστηκε ότι προκάλεσε τον τραυματισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο με τελετουργία, ενώ νωρίτερα μέσα στον μήνα ανέφερε πως είχε «δέσει» τον Χάρι Κέιν στον πρόσφατο αγώνα της Αγγλίας με τη Γκάνα.

🚨🚨🎙️| Nana Kwaku Bonsam (the one who cast the curse on Kane):



“Cape Verde will 𝐄𝐋𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐓𝐄 Argentina at the World Cup.” 🔮🇨🇻 pic.twitter.com/2D313D7lrk June 27, 2026

Από την πλευρά του, το Πράσινο Ακρωτήριο έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας εξασφαλίσει ιστορική πρόκριση στα νοκ άουτ και φιλοδοξεί να κάνει τη μεγάλη έκπληξη απέναντι στους νυν παγκόσμιους πρωταθλητές.