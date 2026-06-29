Με τον Λούκα Ζιντάν και τον αναπληρωματικό του να πραγματοποιούν μέτριες εμφανίσεις, η Αλγερία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και τον τρίτο της τερματοφύλακα σε αυτό το Μουντιάλ.

Μετά από κριτική για τις εμφανίσεις του Λούκα Ζιντάν στους δύο πρώτους αγώνες της Αλγερίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο προπονητής της ομάδας, Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς, επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον αντικαταστάτη του, Ουσάμα Μπενμπούτ, για τον τρίτο και τελευταίο αγώνα των ομίλων.

Ούτε αυτός όμως κατάφερε να εμπνεύσει εμπιστοσύνη, σε τέτοιο σημείο που ο τρίτος τερματοφύλακας, Μέλβιν Μαστίλ, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας, θα μπορούσε να αγωνιστεί εναντίον της Ελβετίας στην επικείμενη αναμέτρηση για τον γύρο των «32».

Μετά από μια συγκλονιστική ισοπαλία με σκορ 3-3 εναντίον της Αυστρίας την Κυριακή (28/06), η Αλγερία στρέφει τώρα την προσοχή της στον αγώνα εναντίον της Ελβετίας. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται όμως, είναι το ποιος θα ξεκινήσει κάτω από τα γκολ ποστ της αφρικανικής χώρας.

«Η απουσία του Λούκα Ζιντάν από την αρχική ενδεκάδα οφειλόταν στις εμφανίσεις του στους δύο πρώτους αγώνες», επιβεβαίωσε ο Πέτκοβιτς μετά το ματς με την Αυστρία. «Ένιωσα ότι ο Ουσάμα Μπενμπούτ άξιζε να παίξει σήμερα. Ο ανταγωνισμός παραμένει ανοιχτός για κάθε θέση και ο καθένας μπορεί να παίξει ανάλογα με τον αντίπαλο και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε αγώνα».