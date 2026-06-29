Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, διέταξε επίσημη έρευνα για την απογοητευτική πορεία και τον πρόωρο αποκλεισμό της χώρας από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, ζήτησε επίσημα τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τον απογοητευτικό και απροσδόκητο αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από τη φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο .

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι ήταν εντελώς μπερδεμένος από τα κακά αποτελέσματα, επικρίνοντας έντονα τον αμφιλεγόμενο διορισμό του προπονητή από την εθνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

«Δεν είμαι απλώς έκπληκτος από αυτό το απροσδόκητο αποτέλεσμα, είμαι εντελώς μπερδεμένος», έγραψε ο Λι στον λογαριασμό του στο «X».

Από τη μεριά του, ο τεχνικός των «Μαχητών του Γιν Γιανγκ» Χονγκ Μιούνγκ-μπο, ανακοίνωσε την άμεση παραίτησή του την Κυριακή (28/06), δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την ανεπιτυχή πορεία της χώρας στη διοργάνωση.

Ο αποκλεισμός της Νότιας Κορέας επιβεβαιώθηκε το Σάββατο (27/06), αφού κατάφερε να συγκεντρώσει μόνο τρεις βαθμούς σε αγώνες εναντίον της Τσεχίας, της συνδιοργανώτριας Μεξικού και της Νότιας Αφρικής.

Ο Λι Τζάε Μιουνγκ αναφέρθηκε επίσης στα σημαντικά κονδύλια των φορολογουμένων που διατέθηκαν για την προετοιμασία της ομάδας στο Μουντιάλ, ζητώντας από το υπουργείο Αθλητισμού να αναλύσει διεξοδικά τα διαρθρωτικά αίτια, ώστε να αποφευχθούν τυχόν μελλοντικές διοικητικές υποτροπές.

Η κυβέρνηση σκοπεύει τέλος να προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν στη διοίκηση του αθλητισμού, στοχεύοντας στην εξυγίανση των αμφισβητήσιμων διαδικασιών επιλογής και διορισμού στην ηγεσία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

«Δεδομένου ότι σημαντικά εθνικά κεφάλαια φορολογουμένων και κρατικοί πόροι στήριξης επενδύονται ακόμη και στη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ζητώ από το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού να διερευνήσει διεξοδικά τις ακριβείς συνθήκες αυτού του περιστατικού, να αναλύσει τα αίτιά του και να αναπτύξει διεξοδικά μέτρα για την αποτροπή επανάληψης και βελτίωσης. Θα προωθήσουμε γρήγορα μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση του αθλητισμού για να διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

