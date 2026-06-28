Ο προπονητής της Νότιας Κορέας, Χονγκ Μιουνγκ-μπο παραιτήθηκε μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παρότι ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Νότια Κορέα έμεινε εντέλει εκτός νοκ άουτ, αποτυγχάνοντας να πλασαριστεί στις οκτώ καλύτερες τρίτες της φάσης των ομίλων του θεσμού.

Μία εξέλιξη που έφερε έντονη κριτική κατά του προπονητή, Χονγκ Μιουνγκ-μπο, ο οποίος υπέβαλε εντέλει την παραίτησή του μετά από σχεδόν μία διετία στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του. Αυτό εν μέσω μεγάλου αναβρασμού κατά των επιλογών του στο Μουντιάλ, με συμπατριώτες του να φτάνουν στο σημείο να βάζουν πινακίδες στα μαγαζιά τους οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο στον 57χρονο τεχνικό!

Άλλοι ανέφεραν πως το έκαναν προκειμένου να κάνουν τους πελάτες τους να γελάσουν, ενώ άλλοι τόνισαν πως επέλεξαν αυτόν τον τρόπο για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για την πορεία της ομάδας στο Μουντιάλ. Δυστυχώς, υπήρξαν και δημοσιεύσεις στα social media με απειλές κατά της ζωής του Χονγκ, που κινητοποίησαν την αστυνομία της χώρας...