Μέσι: Αν πάρει το Χρυσό Παπούτσι στο Μουντιάλ, θα είναι ο πρώτος εκτός top-5 μετά από 52 χρόνια
Με έξι γκολ στη φάση των ομίλων, ο Λιονέλ Μέσι είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσιού στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς έχει ήδη διαφορά δύο τερμάτων από τη δεύτερη θέση - την οποία μοιράζονται Βινίσιους Ζούνιορ, Ουσμάν Ντεμπελέ, Κιλιάν Μπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ.
Αν καταφέρει να μείνει στην κορυφή μέχρι το τέλος του τουρνουά, ο 39χρονος σταρ της Αργεντινής θα γίνει ο πρώτος που πετυχαίνει κάτι τέτοιο δίχως να αγωνίζεται στο ευρωπαϊκό top-5 μετά από 52 ολόκληρα χρόνια, καθώς ως γνωστόν, αποτελεί ποδοσφαιριστή της Ίντερ Μαϊάμι του MLS.
Για να βρει κανείς τον τελευταίο που τα είχε καταφέρει, πρέπει να πάει πίσω στο 1974, όταν ο Γκρέγκορζ Λάτο βγήκε πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας εκπροσωπώντας την Πολωνία και αγωνιζόμενος στη Σταλ Μίελετς της πατρίδας του.
Οι πρώτοι σκόρερ κάθε Μουντιάλ
- 1930: Γκιγιέρμο Στάμπιλε (Ουρακάν – Αργεντινή)
- 1934: Όλντριχ Νεγιέντλι (Σπάρτα Πράγας – Τσεχοσλοβακία)
- 1938: Λεονίντας (Φλαμένγκο – Βραζιλία)
- 1950: Αντεμίρ (Βάσκο ντα Γκάμα – Βραζιλία)
- 1954: Σάντορ Κότσις (Χόνβεντ – Ουγγαρία)
- 1958: Ζιστ Φοντέν (Ρεν – Γαλλία)
- 1962: Γκαρίντσα (Μποταφόγκο – Βραζιλία), Βαβά (Παλμέιρας – Βραζιλία), Λεονέλ Σάντσες (Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε – Χιλή), Φλόριαν Άλμπερτ (Φερεντσβάρος – Ουγγαρία), Βαλεντίν Ιβάνοφ (Τορπέντο Μόσχας – Σοβιετική Ένωση), Ντράζαν Γέρκοβιτς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Γιουγκοσλαβία)
- 1966: Εουσέμπιο (Μπενφίκα – Πορτογαλία)
- 1970: Γκερντ Μίλερ (Μπάγερν Μονάχου – Δυτική Γερμανία)
- 1974: Γκρέγκορζ Λάτο (Σταλ Μίελετς – Πολωνία)
- 1978: Μάριο Κέμπες (Βαλένθια – Ισπανία)
- 1982: Πάολο Ρόσι (Γιουβέντους – Ιταλία)
- 1986: Γκάρι Λίνεκερ (Έβερτον – Αγγλία)
- 1990: Σαλβατόρε Σκιλάτσι (Γιουβέντους – Ιταλία)
- 1994: Χρίστο Στόιτσκοφ (Μπαρτσελόνα – Ισπανία), Όλεγκ Σαλένκο (Βαλένθια – Ισπανία)
- 1998: Νταβόρ Σούκερ (Ρεάλ Μαδρίτης – Ισπανία)
- 2002: Ρονάλντο (Ίντερ – Ιταλία)
- 2006: Μίροσλαβ Κλόζε (Βέρντερ Βρέμης – Γερμανία)
- 2010: Τόμας Μίλερ (Μπάγερν Μονάχου – Γερμανία)
- 2014: Χάμες Ροντρίγκες (Μονακό – Γαλλία)
- 2018: Χάρι Κέιν (Τότεναμ – Αγγλία)
- 2022: Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν – Γαλλία)
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