Ο Λιονέλ Μέσι είναι το φαβορί για το Χρυσό Παπούτσι στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο, παρότι δεν παίζει στο ευρωπαϊκό top-5 πια.

Με έξι γκολ στη φάση των ομίλων, ο Λιονέλ Μέσι είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσιού στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς έχει ήδη διαφορά δύο τερμάτων από τη δεύτερη θέση - την οποία μοιράζονται Βινίσιους Ζούνιορ, Ουσμάν Ντεμπελέ, Κιλιάν Μπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ.

Αν καταφέρει να μείνει στην κορυφή μέχρι το τέλος του τουρνουά, ο 39χρονος σταρ της Αργεντινής θα γίνει ο πρώτος που πετυχαίνει κάτι τέτοιο δίχως να αγωνίζεται στο ευρωπαϊκό top-5 μετά από 52 ολόκληρα χρόνια, καθώς ως γνωστόν, αποτελεί ποδοσφαιριστή της Ίντερ Μαϊάμι του MLS.

Για να βρει κανείς τον τελευταίο που τα είχε καταφέρει, πρέπει να πάει πίσω στο 1974, όταν ο Γκρέγκορζ Λάτο βγήκε πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας εκπροσωπώντας την Πολωνία και αγωνιζόμενος στη Σταλ Μίελετς της πατρίδας του.

Οι πρώτοι σκόρερ κάθε Μουντιάλ