Μπέλιγχαμ: «Ο Κέιν είναι ο καλύτερος παίκτης που είχε ποτέ η Αγγλία»

Μέλι έσταξε ο Μπέλιγχαμ μιλώντας για τον Χάρι Κέιν, μετά την πρόκριση της Αγγλίας στους «32» του Μουντιάλ.

Η Αγγλία του Τόμας Τούχελ πήρε το εισιτήριο για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μετά το... ματς αγγαρεία με τον Παναμά ο Τζουντ Μπέλιγχαμ έπλεξε το εγκώμιο για τον Χάρι Κειν, τονίζοντας πως τον θεωρεί τον καλύτερο παίκτη στην ιστορία των Τριών Λιονταριών.

Πιο συγκεκριμένα ο 23χρονος Άγγλος ήταν ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας στη νίκη με 2-0 επί του Παναμά, οδηγώντας τα Τρία Λιοντάρια στην κορυφή του ομίλου. Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης ανέλαβε δράση στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η ομάδα του Τόμας Τούχελ δυσκολευόταν να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των Παναμέζων. Στο 62ο λεπτό βρέθηκε στο σωστό σημείο μετά από εκτέλεση κόρνερ και με κοντινή προβολή άνοιξε το σκορ

Λίγα λεπτά αργότερα, ετατράπηκε σε δημιουργό. Με εξαιρετική σέντρα βρήκε τον Χάρι Κέιν μέσα στην περιοχή και ο αρχηγός της Αγγλίας διαμόρφωσε με κεφαλιά το τελικό 2-0.

Μετά το σφύριγμα της λήξης ο Άγγλος σταρ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Κέιν, κάνοντας σαφές ότι τον θεωρεί τον καλύτερο αρχηγό που είχε πότε η εθνική: «Νομίζω έχω χτίσει μια καλή σχέση με τον Χάρι τα τελευταία 4-5 χρόνια, ειδικά μετά το Κατάρ παίζαμε πολύ μαζί και για μένα είναι τιμή μου να παίζω μαζί του. Για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών στην εθνική Αγγλίας Είναι αυτός που βγαίνει μπροστά πιο πολύ από όλους και είναι πολύ εύκολο να παίζεις μαζί του, κάθε λεπτό είναι εκεί, είναι απίστευτο. Δεν τον αμφισβητείς όταν δεν βρίσκεται στις φάσεις, ξέρεις ότι θα κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι και το έκανε ξανά σήμερα».