Ο Ραλφ Ράνγκνικ σχολίασε τις... φωνές περί στησίματος του αγώνα της Αλγερίας με την Αυστρία για να περάσουν και οι δύο ομάδες.

Αλγερία και Αυστρία βολεύονταν με την ισοπαλία προκειμένου να περάσουν αμφότερες στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το αποτέλεσμα αυτό ήρθε, αλλά με το απίθανο 3-3 μετά από ένα συγκλονιστικό φινάλε! Τα όσα ακούγονταν περί... στησίματος και συμφωνίας μεταξύ των δύο ομάδων έφεραν την αντίδραση του Ραλφ Ράνγκνικ, με τον προπονητή των Αυστριακών να είναι κατηγορηματικός

Αναλυτικά:

«Σε αυτό το ματς, όταν το σκορ είναι 3-3, κανείς δεν μπορεί να υποθέσει ότι υπήρξε κάποια συμφωνία, και ιδιαίτερα με όσα είδαμε στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα. Τρία λεπτά πριν από το τέλος, αν κάποιος έλεγε ότι θα συνέβαινε αυτό, θα του λέγατε ότι είναι τρελός. Είμαι προπονητής εδώ και περίπου 40 χρόνια και δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι που να είχε τόσο δραματική εξέλιξη και τόσο απρόσμενη τροπή.

Οι περισσότεροι περίμεναν ένα 0-0 ή ένα 1-1, και τελικά έγινε 3-3. Είναι απίστευτο. Στα αποδυτήρια επικρατούσε πανδαιμόνιο. Αν ο Άλφρεντ Χίτσκοκ είχε γράψει ένα τέτοιο δράμα, μάλλον θα έλεγα ότι είχε χάσει τα λογικά του. Όλοι όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι στα τελευταία 15 λεπτά γνωρίζουν ότι δεν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη πως οι παίκτες ήθελαν οπωσδήποτε να λήξει ισόπαλο. Νομίζω ότι ήθελαν να κερδίσουν.

Κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι ξαφνικά, στο 93ο λεπτό, κάποιος σκέφτηκε: "Α, ναι, ας πετύχουμε άλλο ένα γκολ". Ίσως αυτή να ήταν η σκέψη ενός ή δύο παικτών της Αλγερίας, αλλά πιστεύω ότι για τους υπόλοιπους της ομάδας... δεν ήταν έτσι. Τουλάχιστον όχι για μένα».