Παρότι έσπασε κάθε ρεκόρ στα προκριματικά, η Τυνησία έγινε η μόνη αφρικανική ομάδα που έμεινε εκτός νοκ άουτ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με αντιπάλους τη Ναμίμπια, τη Λιβερία, το Μαλάουι, την Ισημερινή Γουϊνέα και το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, η Τυνησία είχε εξαρχής εύκολο, θεωρητικά, έργο στα προκριματικά της αφρικανικής ζώνης για το Παγκόσμιο Κύπελλο και εντέλει το είχε αποδείξει εμπράκτως. Με απολογισμό εννέα νικών και μίας ισοπαλίας, καθώς και δίχως να δεχτούν ούτε ένα γκολ (!) ενώ σημείωσαν 22, οι Αετοί της Καρχηδόνας είχαν κάνει πλάκα στα προκριματικά της CAF και πήγαν στο Μουντιάλ με βλέψεις, με την πραγματικότητα να τους προσγειώνει απότομα.

Για πρώτη φορά στην ιστορία τους στον θεσμό, οι Τυνήσιοι δεν πήραν ούτε έναν βαθμό, μετρώντας 0-0-3 με γκολ 2-12, αλλάζοντας μάλιστα προπονητή μετά τη συντριβή της πρεμιέρας ενάντια στη Σουηδία! Κάπως έτσι, έγιναν η μοναδική εκ των δέκα αφρικανικών ομάδων που δεν κατάφερε να συνεχίσει στα νοκ άουτ του θεσμού. Πλήρης αντίθεση δηλαδή με τα προκριματικά, όπου η Τυνησία ήταν η καλύτερη ομάδα μαζί με το Μαρόκο, που σημείωσε απόλυτο νικών αλλά δίνοντας οκτώ ματς και όχι δέκα.