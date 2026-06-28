16 ομάδες αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους, με μερικές από αυτές να αποτελούν πραγματική έκπληξη.

Η πρώτη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 ολοκληρώθηκε και επίσημα τα ξημερώματα της Κυριακής (28/06) και οι 32 από τις συνολικά 48 ομάδες που συμμετείχαν στους ομίλους ετοιμάζονται για τη συνέχεια του τουρνουά.

Το ενδιαφέρον πάντως δεν συγκεντρώνεται τόσο στις ομάδες που προκρίθηκαν στους «32», γιατί πέρα από κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις (Πράσινο Ακρωτήρι Νότια Αφρική, Παραγουάη), πάνω κάτω ήταν αναμενόμενα τα αποτελέσματα, όσο σε εκείνες που απέτυχαν να «τσεκάρουν» το εισιτήριο τους για την επόμενη φάση του τουρνουά.

Πιο συγκεκριμένα χώρες όπως το Κατάρ, το Ουζμπεκιστάν, το αξιόμαχο Κουρασαό, το Ιράκ, η Αιτή, η Ιορδανία και ο Παναμάς περιμέναμε πως δεν θα συνέχιζαν στην επόμενη φάση. Από την άλλη η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, η Τσεχία, η Σκωτία, η Νότια Κορέα, η Τυνησία και η Νέα Ζηλανδία θα μπορούσαν να πάρουν κάποια καλύτερα αποτελέσματα, αλλά λίγο η κλήρωση, λίγο η επιθετική αφλογιστία τους, τους στέρησαν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω.

Προχωράμε στις πραγματικά αποτυχημένες ομάδες αυτής της διοργάνωσης, όπου έχουμε χώρες όπως την Τουρκία και την Ουρουγουάη που μας απογοήτευσαν με τις εμφανίσεις τους. Αρχικά το σύνολο του Μοντέλα, παρά το γεγονός πως βρέθηκε σε έναν από τους πιο εύκολους ομίλους της διοργάνωσης με ΗΠΑ, Παραγουάη και Αυστραλία, σημείωσε δύο ήττες στα πρώτα δύο ματς, αποχαιρετώντας από πολύ νωρίς το Μουντιάλ.

Από την άλλη, η ομάδα του Μπιέλσα, η οποία είχε και αυτή τα δικά της θέματα, βρέθηκε σε έναν επίσης βατό όμιλο, καθώς πέρα από την Ισπανία, είχε το Πράσινο Ακρωτήρι, αλλά και τη Σαουδική Αραβία. Δεν κατάφερε να πετύχει όμως μία νίκη, συνέλεξε μονάχα δύο βαθμούς και αποχαιρέτησε το τουρνουά με το κεφάλι σκυμμένο.

Τέλος, πρέπει να γίνει μία ξεχωριστή αναφορά στο Ιράν, το οποίο ήταν η πιο άτυχη ομάδα του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η παρέα του Ταρέμι έχασε την πρόκριση στους «32» κυριολεκτικά στο νήμα, καθώς το γκολ της Αυστρίας στο 95΄ κόντρα στην Αλγερία, είδε τις δύο τελευταίες ομάδες να προκρίνονται και τους Ιρανούς να μένουν εκτός, παρά το γεγονός πως ήταν αήττητοι. Ο συγκεκριμένος αγώνας πάντως σηκώνει αρκετή συζήτηση, καθώς ήταν κοινό μυστικό ότι η ισοπαλία βόλευε και τις δύο ομάδες και ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε ο αγώνας ήταν το λιγότερο... συγκλονιστικός.

🚨❌ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Teams that are ELIMINATED from the 2026 World Cup so far:



🇨🇿 Czech Republic

🇶🇦 Qatar

🇭🇹 Haiti

🇹🇷 Turkey

🇨🇼 Curacao

🇹🇳 Tunisia

🇳🇿 New Zealand

🇺🇾 Uruguay

🇸🇦 Saudi Arabia

🇮🇶 Iraq

🇯🇴 Jordan

🇺🇿 Uzbekistan

🇵🇦 Panama

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland

🇰🇷 South Korea

🇮🇷 Iran pic.twitter.com/w1lUvcxYdW — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 28, 2026

Αναλυτικά οι ομάδες που έμειναν εκτός