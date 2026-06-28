Ο προπονητής της Σκωτίας, Στιβ Κλαρκ, αποχώρησε οικειοθελώς από τον πάγκο της ομάδας, μετά τον αποκλεισμό της χώρας από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας της Σκωτίας, Στιβ Κλαρκ, παραιτήθηκε από τη θέση του, μετά την επιβεβαίωση του αποκλεισμού της χώρας από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μέχρι τελευταίας στιγμής η Σκωτία βρίσκοταν στα πρόθυρα του να περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης, όμως η νίκη της Κροατίας επί της Γκάνας ήταν αυτό που έριξε στο καναβάτσο τη βρετανική χώρα. Η Γκάνα θα έπρεπε να κερδίσει με τρία γκολ διαφορά για να διατηρήσει ζωντανές τις αμυδρές ελπίδες της Σκωτίας.

Αυτό που σφράγισε την μοίρα του «Στρατού του Ταρτάν» βέβαια ήταν η βαριά ήττα με 3-0 από τη Βραζιλία, καθώς αν τερμάτιζε εν τελεί με μία θετική διαφορά τερμάτων θα έπαιρνε το εισιτήριο για τους «32».

Η Σκωτία υπέστη επίσης τις συνέπειες του να μην σκοράρει περισσότερα γκολ στη μοναδική της νίκη στη φάση των ομίλων εναντίον της Αϊτής.

Σε μια μακροσκελή ανοιχτή επιστολή προς τους φιλάθλους, ο Κλαρκ δεν αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους απέτυχε η ομάδα σε αυτό το τουρνουά, αλλά αντιθέτως επαίνεσε όσους συνεργάστηκαν μαζί του, αυτά τα 7 χρόνια που έκατσε στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

«Το πιο συναισθηματικό μέρος αυτού του αποχαιρετισμού είναι για τους παίκτες μου, χωρίς τους οποίους δεν θα είχαμε καμία από τις αναμνήσεις που έχουμε συσσωρεύσει από το 2019 μέχρι τώρα. Αξίζουν όλους τους επαίνους και την κολακεία που λαμβάνουν και ήταν πραγματικά τιμή μου να με αποκαλούν βοηθό τους. Ευχαριστώ που με καλέσατε και καλή τύχη στον διάδοχό μου», σημείωσε στην επιστολή του ο 62χρόνος προπονητής.