«Δεν θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο τουρνουά»: Οι αφρικανικές χώρες «απάντησαν» στον Γκατούζο με... αριθμούς

Η εικόνα των ζευγαριών στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξέθεσαν σε μεγάλο βαθμό τον Τζενάρο Γκατούζο λόγω των δηλώσεων του πριν την έναρξη της διοργάνωσης.

Η μισή διαδρομή του φετινού Μουντιάλ ολοκληρώθηκε. Μετά από 72 αγωνιστικές στους ομίλους, 32 ομάδες κατάφεραν να κλείσουν μία θέση στην επόμενη φάση του θεσμού στον δρόμο για το κορυφαίο τρόπαιο στον πλανήτη.

Αρκετές εκπλήξεις για χώρες που έμειναν εκτός και ακόμα περισσότερες για αυτές που συνεχίζουν στη διοργάνωση, με την Αφρική να ξεχωρίζει σε μεγάλο βαθμό αφού είδε ομάδες όπως το Πράσινο Ακρωτήρι, η Νότια Αφρική, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να γράφουν ιστορία.

Ωστόσο υπάρχει ένα στατιστικό που τραβάει ακόμα περισσότερο τα βλέμματα. Συνολικά δέκα ομάδες από την Αφρική μπήκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής και από αυτές, μόλις μία (!) έμεινε εκτός συνέχειας στους ομίλους. Η Τυνησία είναι η χώρα που... χάλασε το απόλυτο για τις αφρικανικές ομάδες καθώς στους «32» έχουν κλείσει μία θέση οι Σενεγάλη, Μαρόκο, Ν. Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού, Αίγυπτος, Πράσινο Ακρωτήρι, Γκάνα, Αλγερία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Και που κολλάει ο Γκατούζο; Στις απίστευτες δηλώσεις του πριν την έναρξη του θεσμού. Ο θρυλικός χαφ της Μίλαν και Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2006 με την Ιταλία, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την είσοδο δέκα ομάδων από την Αφρική στο Μουντιάλ, αναφέροντας τα εξής:

«Το 1994, η συμμετοχή δύο αφρικανικών χωρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ήδη αρκετή. Αλλά τώρα που βλέπουμε δέκα αφρικανικά έθνη να πηγαίνουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, φαίνεται ότι τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Το γεγονός ότι η FIFA επιτρέπει δέκα αφρικανικές ομάδες δεν είναι δίκαιο, ειδικά όταν πολλές από αυτές δεν θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο τουρνουά. Η FIFA πρέπει πραγματικά να το επανεξετάσει αυτό και ενδεχομένως να μειώσει τον αριθμό των αφρικανικών θέσεων».

Φυσικά, μετά την ολοκλήρωση των ομίλων, οι πολίτες αυτών των χωρών αλλά και από άλλες περιοχές της Αφρικής ξεσηκώθηκαν και απάντησαν στον Ιταλό προπονητή με εικόνες από τα ζευγάρια των «32» και την έντονη παρουσία του αφρικανικού στοιχείου.