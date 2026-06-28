Μουντιάλ 2026: Τα highlights της τελευταίας βραδιάς των ομίλων (vid)
Η τελευταία... πράξη των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε! Γκολ, θέαμα, συγκινήσεις, ανατροπές και ιστορικές στιγμές κατέκλυσαν άλλη μια βραδιά στη σπουδαιότερη γιορτή της «στρογγυλής θεάς».
Στον 10ο όμιλο, η Αργεντινή υπερκέρασε το εμπόδιο της Ιορδανίας με 3-1 και έκανε το 3/3, περνώντας ως πρώτη και καλύτερη στην επόμενη φάση του θεσμού. Οι Ιορδανοί αποκλείστηκαν με ισάριθμες ήττες. Αλγερία και Αυστρία έμειναν στο 3-3 και προκρίθηκαν χεράκι-χεράκι στους «32». Ως δεύτεροι οι Ευρωπαίοι, ως τρίτοι οι Αφρικανοί.
Στον 11ο όμιλο, Κολομβία και Πορτογαλία αναδείχθηκαν ισόπαλες (0-0) και αμφότερες πήραν το εισιτήριο για τους «32». Οι Καφετέρος ως πρωτοπόροι και η... παρέα του Ρονάλντο ως δεύτερη. Ιστορική νίκη-πρόκριση με ανατροπή για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό των «Ελλήνων», η οποία κέρδισε με 3-1 το Ουζμπεκιστάν και πέρασε ως τρίτη στα νοκ άυτ. Οι Ουζμπέκοι... αποχαιρέτησαν χωρίς να συλλέξουν κάποιο βαθμό.
Στον 12ο όμιλο, η Αγγλία δε δυσκολεύτηκε απέναντι στον ουραγό και αποκλεισμένο Παναμά (2-0) και τερμάτισε στην κορυφή. Η Κροατία του Μόντριτς έκαμψε την αντίσταση της Γκάνας με 2-1 και την προσπέρασε στη δεύτερη θέση. Οι Γκανέζοι προκρίθηκαν ως τρίτοι.
Δείτε τα highlights:
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