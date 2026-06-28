Ιορδανία - Αργεντινή: Φαουλάρα ο Μέσι και 19 γκολ σε Μουντιάλ! (vid)
Δεν σταματάει να σκοράρει ο Μέσι στο Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής. Ο Αργεντινός μάγος χρειάστηκε είκοσι λεπτά ως αλλαγή για να σκοράρει για την Αλμπισελέστε απέναντι στην Ιορδανία και να φτάσει τα έξι γκολ στη φετινή διοργάνωση. Στο 80΄συγκεκριμένα ο θρύλος της Μπαρτσελόνα και νυν αστέρας της Ίντερ Μαϊάμι σκόραρε με συρτή εκτέλεση φάουλ για το 3-1 της Αργεντινής κι έφτασε τα 19 γκολ σε Μουντιάλ, τρία περισσότερα από τους Κλόζε και Μπαπέ που βρίσκονται στην δεύτερη θέση των all time σκόρερς.
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