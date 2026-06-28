Ασταμάτητος ο Λιονέλ Μέσι, σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ απέναντι στην Ιορδανία κι έφτασε τα 19 γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Δεν σταματάει να σκοράρει ο Μέσι στο Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής. Ο Αργεντινός μάγος χρειάστηκε είκοσι λεπτά ως αλλαγή για να σκοράρει για την Αλμπισελέστε απέναντι στην Ιορδανία και να φτάσει τα έξι γκολ στη φετινή διοργάνωση. Στο 80΄συγκεκριμένα ο θρύλος της Μπαρτσελόνα και νυν αστέρας της Ίντερ Μαϊάμι σκόραρε με συρτή εκτέλεση φάουλ για το 3-1 της Αργεντινής κι έφτασε τα 19 γκολ σε Μουντιάλ, τρία περισσότερα από τους Κλόζε και Μπαπέ που βρίσκονται στην δεύτερη θέση των all time σκόρερς.