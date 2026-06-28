Ο Τζίμι Μπάτλερ είδε την αναμέτρηση της Κολομβίας με την Πορτογαλία και τράβηξε τα βλέμματα με την περιβολή του.

Οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελούν πόλο έλξης για κάθε λογής σταρ και το ΝΒΑ, δεν αποτελεί εξαίρεση. Ενδεικτικά, ο Τζίμι Μπάτλερ παρακολούθησε δια ζώσης την αναμέτρηση της Κολομβίας με την Πορτογαλία, τραβώντας τα βλέμματα με την εμφάνισή του.

Ο μπαρουτοκαπνισμένος φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς εθεάθη να βλέπει τον αγώνα φορώντας φανέλα των Καφετέρος και το ανάλογο καπέλο, ενώ στο χέρι του είχε ένα ποτήρι κρασί! Ποιος να του πει τι...