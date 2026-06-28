Κολομβία - Πορτογαλία: Ο Μπάτλερ στο ματς με φανέλα, καπέλο και κρασί
Οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελούν πόλο έλξης για κάθε λογής σταρ και το ΝΒΑ, δεν αποτελεί εξαίρεση. Ενδεικτικά, ο Τζίμι Μπάτλερ παρακολούθησε δια ζώσης την αναμέτρηση της Κολομβίας με την Πορτογαλία, τραβώντας τα βλέμματα με την εμφάνισή του.
Ο μπαρουτοκαπνισμένος φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς εθεάθη να βλέπει τον αγώνα φορώντας φανέλα των Καφετέρος και το ανάλογο καπέλο, ενώ στο χέρι του είχε ένα ποτήρι κρασί! Ποιος να του πει τι...
Jimmy Butler repping Colombia in their World Cup match vs. Portugal 🇨🇴 pic.twitter.com/hV96BRBAeK— Yahoo Sports (@YahooSports) June 27, 2026
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