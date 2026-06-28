Το Κονγκό παίζει με το Ουζμπεκιστάν στην τρίτη αγωνιστική του 11ου ομίλου του Μουντιάλ. Βασικός ο Μουτουσαμί, στον πάγκο οι Μπατουμπινσικά και Κακουτά για τους Αφρικανούς.

Ενδεκαδάτος ξανά το Μουτουσαμί για το Κονγκό! Οι Αφρικανοί αντιμετωπίζουν το Ουζμπεκιστάν στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 11ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026. Το σύνολο του Ντεσάμπρ θέλει τη νίκη για να έχει πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στις οκτώ καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων, καθώς με το «ροζ φύλλο» πάει στους τέσσερις βαθμούς.

Για την ομάδα της Κεντρικής Αφρικής βασικός ξεκινά για άλλο ένα ματς ο Σαμουέλ Μουτουσαμί του Ατρομήτου, ενώ οι Γκαέλ Κακουτά και Ντίλαν Μπατουμπινσικά της ΑΕΛ θα βρίσκονται στον πάγκο της πατρίδας τους.

🚨 LE XI DE LA RD CONGO 🇨🇩 POUR AFFRONTER L’OUZBÉKISTAN ! 🌍🇺🇿⚔️ pic.twitter.com/5TqSxQPtEU — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) June 27, 2026