Λ.Δ Κονγκό: Βασικός ο Μουτουσαμί κόντρα στο Ουζμπεκιστάν
Ενδεκαδάτος ξανά το Μουτουσαμί για το Κονγκό! Οι Αφρικανοί αντιμετωπίζουν το Ουζμπεκιστάν στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 11ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026. Το σύνολο του Ντεσάμπρ θέλει τη νίκη για να έχει πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στις οκτώ καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων, καθώς με το «ροζ φύλλο» πάει στους τέσσερις βαθμούς.
Για την ομάδα της Κεντρικής Αφρικής βασικός ξεκινά για άλλο ένα ματς ο Σαμουέλ Μουτουσαμί του Ατρομήτου, ενώ οι Γκαέλ Κακουτά και Ντίλαν Μπατουμπινσικά της ΑΕΛ θα βρίσκονται στον πάγκο της πατρίδας τους.
🚨 LE XI DE LA RD CONGO 🇨🇩 POUR AFFRONTER L’OUZBÉKISTAN ! 🌍🇺🇿⚔️ pic.twitter.com/5TqSxQPtEU— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) June 27, 2026
🇨🇩 Kongo DC 11: Mpasi Nzau, Masuaku, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka, Cipenga, Sadiki, Moutoussamy, Mbuku, Wissa, Bakambu— FAM (@FAMerkezi) June 27, 2026
🇺🇿 Özbekistan 11: Nematov, Ashurmatov, Urozov, Khusanov, Nasrullaev, Shukurov, Mozgovoy, Alizhonov, Fayzullaev, Khamdamov, Shomurodov
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