Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουρουγουάης ακύρωσε την προγραμματισμένη πτήση τσάρτερ μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, με τους διεθνείς να επιστρέφουν μεμονωμένα.

Η πρόωρη αποχώρηση της Ουρουγουάης από το Μουντιάλ συνοδεύτηκε από μία ακόμη εξέλιξη που αποτυπώνει το βαρύ κλίμα στις τάξεις της εθνικής ομάδας.

Σύμφωνα με τον Ουρουγουανό δημοσιογράφο Μαρτίν Τσαρκέρο, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε να ακυρώσει την προγραμματισμένη πτήση τσάρτερ που είχε ναυλωθεί για την επιστροφή της αποστολής μετά τον αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Ως αποτέλεσμα, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές δεν θα ταξιδέψουν όλοι μαζί, αλλά θα επιστρέψουν στους συλλόγους και στους προορισμούς τους μεμονωμένα, χρησιμοποιώντας εμπορικές πτήσεις.

Η απόφαση ερμηνεύεται ως ένδειξη του τέλους ενός κύκλου για την «Σελέστε», μετά την αποτυχημένη πορεία στο Μουντιάλ και εν μέσω των εξελίξεων που αναμένονται στην τεχνική ηγεσία, καθώς ο Μαρσέλο Μπιέλσα αναμένεται να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά την επεισοδιακή λήξη της αναμέτρησης με την Ισπανία. Ο Αγκουστίν Κανόμπιο αποβλήθηκε για σκληρό μαρκάρισμα στον Πάου Κουμπαρσί, ακολούθησαν έντονες διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή και σύρραξη μεταξύ των δύο πάγκων.

Παράλληλα, η επίσημη ανάρτηση της εθνικής Ουρουγουάης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φωτογραφία της επίμαχης φάσης χωρίς κανένα συνοδευτικό σχόλιο, προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων, καθώς αρκετοί χρήστες θεώρησαν ότι επιχειρούσε να δικαιολογήσει τη σκληρή αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας.