Ο Μουσλέρα απολογήθηκε μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης από το Παγκόσμιο Κύπελλο, έπειτα από δύο καθοριστικά λάθη του στη φάση των ομίλων που κόστισαν στην «Σελέστε» την πρόκριση.

Ο Φερνάντο Μουσλέρα βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης από τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ, καθώς δύο σοβαρά λάθη του σε ισάριθμους αγώνες αποδείχθηκαν καθοριστικά για την πορεία της ομάδας.

Το πιο πρόσφατο συνέβη στην αναμέτρηση με την Ισπανία (0-1), όταν ο 40χρονος τερματοφύλακας υπέπεσε σε λάθος εκτίμηση σε φαινομενικά ακίνδυνη προσπάθεια του Άλεξ Μπαένα, επιτρέποντας στους Ισπανούς να φτάσουν στη νίκη. Ο Μουσλέρα αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, με την τεχνική ηγεσία να διευκρινίζει ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν δικής του επιθυμίας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο πολύπειρος γκολκίπερ εμφανίστηκε συντετριμμένος, δηλώνοντας πως δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα βιώσει τόσο δύσκολες στιγμές μέσα από το ποδόσφαιρο. Όπως ανέφερε, έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του και τον λαό της Ουρουγουάης, αναγνωρίζοντας ότι η απόδοσή του δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της διοργάνωσης.

«Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα πονέσω τόσο πολύ εξαιτίας αυτού του αθλήματος, ειδικά αν σκεφτεί κανείς την προετοιμασία που έκανα για αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όπως είπα και στα αποδυτήρια, λυπάμαι πραγματικά που δεν μπόρεσα να προσφέρω μια καλή διοργάνωση. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και από όλο τον λαό της Ουρουγουάης, αν και γνωρίζω ότι αυτό δεν αρκεί».

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στην αναμέτρηση με το Πράσινο Ακρωτήρι, ο Μουσλέρα είχε υποπέσει σε σοβαρό λάθος εξόδου που οδήγησε σε γκολ ισοφάρισης για τους αντιπάλους. Η εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με τα λάθη του στο παρελθόν - με πιο χαρακτηριστική τη φάση του 2018 απέναντι στη Γαλλία - επανέφερε τη συζήτηση γύρω από τις κρίσιμες στιγμές της διεθνούς του καριέρας.

Παρά την απογοήτευση, ο έμπειρος τερματοφύλακας τόνισε ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη και ότι οφείλει να σταθεί δίπλα στην ομάδα του, ακόμη και μετά τον πρόωρο αποκλεισμό από τη διοργάνωση.