Ο Μέσι δεν θα βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα του Λιονέλ Σκαλόνι για το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ιορδανία, όπως επιβεβαίωσε ο ομοσπονδιακός της Αλμπισελέστε.

Μετά από ένα χατ-τρικ στην πρεμιέρα και μια ντοπιέτα στο δεύτερο ματς του Μουντιάλ κόντρα στην Αυστρία, ο Λιονέλ Μέσι θα δει την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Ιορδανία από τον πάγκο.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Λιονέλ Σκαλόνι λίγες ώρες πριν το ματς (05:00,ΕΡΤ2), ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Αργεντινών ανακοίνωσε ότι ο 39χρονος θρύλος δεν θα βρεθεί στο αρχικό του σχήμα, ωστόσο θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι.

Ο Σκαλόνι, μάλιστα, έκανε ένα σύντομο σχόλιο μετά τη σχετική ερώτηση, λέγοντας στον πολύπειρο δημοσιογράφο Ενρίκε Μάρκες ότι θα την απαντήσει μόνο και μόνο επειδή του την έθεσε εκείνος.

Η Αλμπισελέστε είναι ήδη στην κορυφή του ομίλου της κι έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στη φάση των «32», επομένως ο 48χρονος κόουτς θέλει να ξεκουράσει κάποιους παίκτες του και παράλληλα να δώσει αγωνιστικά λεπτά σε νεότερους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν μέχρι στιγμής την ευκαιρία να παίξουν.

Να θυμίσουμε ότι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα βρεθεί αντιμέτωπη με το Πράσινο Ακρωτήρι το οποίο πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.