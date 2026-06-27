Μέσι: Μένει στον πάγκο κόντρα στην Ιορδανία - Ο λόγος της απόφασης του Σκαλόνι
Μετά από ένα χατ-τρικ στην πρεμιέρα και μια ντοπιέτα στο δεύτερο ματς του Μουντιάλ κόντρα στην Αυστρία, ο Λιονέλ Μέσι θα δει την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Ιορδανία από τον πάγκο.
Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Λιονέλ Σκαλόνι λίγες ώρες πριν το ματς (05:00,ΕΡΤ2), ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Αργεντινών ανακοίνωσε ότι ο 39χρονος θρύλος δεν θα βρεθεί στο αρχικό του σχήμα, ωστόσο θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι.
Ο Σκαλόνι, μάλιστα, έκανε ένα σύντομο σχόλιο μετά τη σχετική ερώτηση, λέγοντας στον πολύπειρο δημοσιογράφο Ενρίκε Μάρκες ότι θα την απαντήσει μόνο και μόνο επειδή του την έθεσε εκείνος.
Η Αλμπισελέστε είναι ήδη στην κορυφή του ομίλου της κι έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στη φάση των «32», επομένως ο 48χρονος κόουτς θέλει να ξεκουράσει κάποιους παίκτες του και παράλληλα να δώσει αγωνιστικά λεπτά σε νεότερους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν μέχρι στιγμής την ευκαιρία να παίξουν.
Να θυμίσουμε ότι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα βρεθεί αντιμέτωπη με το Πράσινο Ακρωτήρι το οποίο πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.
Lionel Scaloni: “ES UN PLACER PARA MÍ PODER RESPONDER UNA PREGUNTA SUYA. La contesto porque es usted, que disfrute del Mundial”.— Sudanalytics (@sudanalytics_) June 26, 2026
Enrique Macaya Márquez: “Con eso me basta”.
Hermoso este intercambio. ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/Z466Ia2UEI
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