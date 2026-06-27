Απίστευτο ξέσπασμα Μπιέλσα πριν τις δηλώσεις του σε δημοσιογράφο: «Άντε τελείωνε!»

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα ήταν εκτός εαυτού μετά τον αποκλεισμό της Ουρογουάης στο Μουντιάλ και την... πλήρωσε ο δημοσιογράφος που ετοιμαζόταν να του κάνει δηλώσεις.

Η Ουρουγουάη αποκλείστηκε άδοξα από το Μουντιάλ, με τη Σελέστε να γνωρίζει την ήττα με 0-1 από την Ισπανία στη φάση των ομίλων.

Αρνητικός πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν τόσο ο Μουσλέρα, όσο και ο Μαρσέλο Μπιέλσα, με τον ομοσπονδιακό των Λατινοαμερικάνων να είναι εδώ και μέρες στο προσκήνιο λόγω της συμπεριφοράς του.

Ο 70χρονος κόουτς στις δηλώσεις του μετά το ματς με τους Ίβηρες εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος και ξέσπασε στον δημοσιογράφο που ετοίμαζε τα μικρόφωνα και τα ακουστικά για τις δηλώσεις!

Ο Μπιέλσα τού φώναξε στα ισπανικά «Άντε τελείωνε» και στη συνέχεια μίλησε για την απογοητευτική πορεία της ομάδας του, αλλά και την άκαρπη θητεία του στον πάγκο της Σελέστε, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν έχω αφήσει κάτι στο ποδόσφαιρο της Ουρουγουάης. Ένας προπονητής που είναι στη χώρα εδώ και τρία χρόνια και δεν έχει φέρει αποτελέσματα, δεν μπορεί να πει ότι έχει συνεισφέρει,. Η τέταρτη θέση στα προκριματικά δεν έχει αξία, ούτε η τρίτη στο Copa America, για να μη μιλήσω για την παρουσία σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Θα μπορούσαμε να έχουμε επτά πόντους αλλά έχουμε δύο, αυτό είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας μου στον πάγκο. Ήταν δουλειά μου να διαχειριστώ ένα γκρουπ παικτών και δεν κατάφερα να τους κάνω να αποδώσουν.

Εάν θέλετε εξηγήσεις, που δεν νομίζω ότι θέλετε, θα σας έλεγα ότι από τους επτά πόντους που δικαιούμασταν, πήραμε δύο. Είμαι υπεύθυνος για αυτά που έκανε η Ουρουγουάη σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο».

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