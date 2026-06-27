Η Ισπανία φαίνεται έχει να αντιμετωπίσει μία σημαντική απώλεια για τη συνέχεια του Μουντιάλ 2026, αφού ένα σημαντικό «γρανάζι» της είναι πιθανό να μην καταφέρει να παίξει ξανά.

Μπορεί η Ισπανία να κέρδισε το παιχνίδι κόντρα στην Ουρουγουάη με 1-0 για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου της στο Μουντιάλ 2026 και να κατόρθωσε έτσι να προκριθεί ως πρώτη, ωστόσο το συγκεκριμένο ματς δημιούργησε ένα σημαντικό πρόβλημα στο σύνολο του Ντε Λα Φουέντε.

Ο Γέρεμι Πίνο, που αγωνίστηκε στα δύο από τα τρία παιχνίδια των ομίλων ως αλλαγή αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τη «Σελέστε» και το πρόβλημα αυτό μόνο αμελητέο δεν φαίνεται. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC είναι είναι πιθανό να μην κατορθώσει να αγωνιστεί ξανά για τους Ίβηρες στη φετινή διοργάνωση, αφού υπάρχει πιθανότητα να έχει σπάσει την κλείδα του.

Μπορεί να μην βγήκε αναγκαστική αλλαγή, επειδή η ομάδα του είχε ήδη κάνει όσες είχε δικαίωμα, ωστόσο αντιμετώπισε σημαντικό πόνο όσο βρισκόταν στο χορτάρι.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο προπονητής της εθνικής Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, ο οποίος ανέφερε: «Φαίνεται πως ο Γέρεμι έχει σπάσει την κλείδα του. Αύριο θα γίνουν εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος...

Το παιδί υποφέρει πολύ και η προσπάθεια που κατέβαλε ήταν φανταστική, να μείνει πιθανότατα με σπασμένη κλείδα μέχρι το τέλος του αγώνα. Είναι ηρωική κίνηση και του είμαι ευγνώμων, όπως και όλοι οι συμπαίκτες του».