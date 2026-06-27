Νέα Ζηλανδία - Βέλγιο 1-5: Τα highlights της νίκης των Βέλγων (vid)
Τροσάρ... λαμπρός το οδήγησε ως πρώτο στους «32»! Το Βέλγιο δε δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της Νέας Ζηλανδίας με 5-1 και προκρίθηκε ως πρώτο στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026. Ο παίκτης της Άρσεναλ πέτυχε τα δύο καθοριστικά γκολ στο 28' και στο 50'. Ο Ντε Μπρόινε βρήκε δίχτυα στο 66', ο Λουκάκου στο 86' και ο Σαλεμάνκερς έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα στο 90+4'.
Οι Κόκκινοι Διάβολοι θα είναι στα νοκ άουτ. Η ευρωπαϊκή χώρα δεν έθελξε με τις εμφανίσεις της στον έβδομο όμιλο, ωστόσο προχωρά στη διοργάνωση. Από την άλλη, η χώρα της Ωκεανίας ήταν μαχητική αλλά είχε έλλειψη ποιότητας. Αποκόμισε μόλις έναν βαθμό και επιστρέφει... σπίτι ως ουραγός του ομίλου.
Δείτε τα highlights:
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