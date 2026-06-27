Έξαλλα πανηγύρισαν την πρόκρισή τους στους «32» του Μουντιάλ οι άνθρωποι του Πράσινου Ακρωτηρίου, την ίδια ώρα που οι Ουρουγουανοί ξέσπασαν σε κλάματα.

Συγκινητικές στιγμές έλαβαν χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/6), μετά την ιστορική πρόκριση του Πράσινου Ακρωτηρίου στα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στην παρθενική συμμετοχή στον θεσμό!

Οι «Μπλε καρχαρίες» πήραν το 0-0 κόντρα στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη και με 3 πόντους (ισάριθμες ισοπαλίες) κατέλαβαν την 2η θέση του ομίλου, πίσω από την πρωτοπόρο Ισπανία. Ωστόσο, υπήρξαν λεπτά αγωνίας, μέχρι να λήξει και το ματς της Ρόχα.

Οι ποδοσφαιριστές του Πέδρο Μπρίτο συγκεντρώθηκαν σε έναν κύκλο και παρακολουθούσαν με αγωνία στα κινητά τους το ματς των Ισπανών με την Ουρουγουάη. Το τελικό σφύριγμα και το 0-1 της Ρόχα τους έστειλε... στον έβδομο ουρανό, με τα πανηγύρια να είναι έξαλλα.

Αντίθετα, οι παίκτες του Μαρσέλο Μπιέλσα και ο κόσμος της Σελέστε ξέσπασαν σε κλάματα, έπειτα από αυτό τον πικρό αποκλεισμό.