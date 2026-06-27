Δείτε το γκολ και τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη της Ισπανίας επί της Ουρουγουάης (0-1) για το φινάλε του 8ου ομίλου του Μουντιάλ.

Οι προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν και παρά το 0-0 της πρεμιέρας με το Πράσινο Ακρωτήρι, η Ισπανία τερμάτισε στην 1η θέση του 8ου ομίλου του Μουντιάλ, μετά το 0-1 επί της Ουρουγουάης στην τελευταία αγωνιστική.

Η Φούρια Ρόχα αν και δεν έπιασε τα στάνταρ που είδαμε κόντρα στην Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, βρήκε το γκολ της νίκης στο 42ο λεπτό μετά από σουτ του Άλεξ Μπαένα και τραγικό λάθος του Φερνάντο Μουσλέρα (που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο) και τελείωσε τη φάση των γκρουπ με 7 πόντους.

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