Ουρουγουάη - Ισπανία: Τα highlights από τη νίκη της Ρόχα (vid)
Οι προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν και παρά το 0-0 της πρεμιέρας με το Πράσινο Ακρωτήρι, η Ισπανία τερμάτισε στην 1η θέση του 8ου ομίλου του Μουντιάλ, μετά το 0-1 επί της Ουρουγουάης στην τελευταία αγωνιστική.
Η Φούρια Ρόχα αν και δεν έπιασε τα στάνταρ που είδαμε κόντρα στην Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, βρήκε το γκολ της νίκης στο 42ο λεπτό μετά από σουτ του Άλεξ Μπαένα και τραγικό λάθος του Φερνάντο Μουσλέρα (που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο) και τελείωσε τη φάση των γκρουπ με 7 πόντους.
Δείτε τα highlighs της αναμέτρησης
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