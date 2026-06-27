Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι πήραν το εισιτήριο για τους «32» του Μουντιάλ από τον 8ο όμιλο, που δεν θα έχει μια από τις καλύτερες τρίτες.

Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα (27/6) για το Πράσινο Ακρωτήρι, καθώς κατόρθωσε στην παρθενική του συμμετοχή σε Μουντιάλ, να πάρει το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ!

Η ομάδα του Πέδρο Μπρίτο με τρεις ισοπαλίες κατόρθωσε να τερματίσει στην 2η θέση του 8ου ομίλου, πίσω από τους Ισπανούς που μάζεψαν 7 πόντους, μετά το 1-0 επί της Ουρουγουάης στο φινάλε του γκρουπ. Αντίθετα, η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα, όπως και η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, έμειναν εκτός συνέχειας, αφού δεν έχουν ελπίδες μέσω της 3ης θέσης.

Έτσι, το μικρό κράτος-νησιωτικό σύμπλεγμα με μόλις μισό εκατομμύριο πληθυσμού που βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό, γράφει ιστορία και θα συνεχίσει το όνειρο στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχοντας μπροστά του τη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσει την Παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι (4/7, 01:00).

Η βαθμολογία του 8ου ομίλου