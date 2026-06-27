Ο Μανουέλ Ουγκάρτε της Ουρουγουάης αποχώρησε με φορείο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στην Ισπανία, ύστερα από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό.

Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Ουγκάρτε! Ο μέσος της Ουρουγουάης αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στο τέλος του ημιχρόνου της αναμέτρησης με την Ισπανία.

Ο κεντρικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γύρισε το πόδι του πολύ άσχημα στην προσπάθεια να αναχαιτίσει τον Πέδρι στον χώρο του άξονα. Κατά την έξοδό του από το γήπεδο, οι εικόνες από την εξέδρα προκαλούν έντονη ανησυχία για την κατάσταση του 25χρονου.