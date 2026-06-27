Ουρουγουάη - Ισπανία: Ο Μπιέλσα έβγαλε τον Μουσλέρα στο ημίχρονο (vid)
Σε μια κίνηση που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε προχώρησε ο Μαρσέλο Μπιέλσα, στο ημίχρονο του αγώνα της Ουρουγουάης με την Ισπανία, στο φινάλε του 8ου ομίλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο έμπειρος τεχνικός αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Φερνάντο Μουσλέρα, μετά τη (νέα) γκάφα στην οποία υπέπεσε ο κίπερ των Λατινοαμερικάνων, η οποία και εν τέλει οδήγησε στο προβάδισμα της Ισπανίας. Στο 42΄ο Μπαένα έκανε ένα φαινομενικά εύκολο σουτ, όμως ο 40χρονος πορτιέρε έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και η Φούρια Ρόχα πήρε κεφάλι στο σκορ.
Έτσι, με τη σέντρα του β' μέρους, ο Μουσλέρα άφησε την θέση του στον Ροσέτ, ενώ στο Χ οι χρήστες έκαναν αναφορά στις κακές σχέσεις που υπάρχουν στα αποδυτήρια της ομάδας το τελευταίο διάστημα.
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