Ο Μαρσέλο Μπιέλσα αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Φερνάντο Μουσλέρα στο ημίχρονο, μετά το λάθος του στο 0-1 των Ισπανών.

Σε μια κίνηση που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε προχώρησε ο Μαρσέλο Μπιέλσα, στο ημίχρονο του αγώνα της Ουρουγουάης με την Ισπανία, στο φινάλε του 8ου ομίλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο έμπειρος τεχνικός αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Φερνάντο Μουσλέρα, μετά τη (νέα) γκάφα στην οποία υπέπεσε ο κίπερ των Λατινοαμερικάνων, η οποία και εν τέλει οδήγησε στο προβάδισμα της Ισπανίας. Στο 42΄ο Μπαένα έκανε ένα φαινομενικά εύκολο σουτ, όμως ο 40χρονος πορτιέρε έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και η Φούρια Ρόχα πήρε κεφάλι στο σκορ.

Έτσι, με τη σέντρα του β' μέρους, ο Μουσλέρα άφησε την θέση του στον Ροσέτ, ενώ στο Χ οι χρήστες έκαναν αναφορά στις κακές σχέσεις που υπάρχουν στα αποδυτήρια της ομάδας το τελευταίο διάστημα.