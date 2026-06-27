Ο Αλ Ταμπακτί της Σαουδικής Αραβίας αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Ανησυχία για τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη! Ο αμυντικός, Χασάν Αλ Ταμπακτί, της Αλ Χιλάλ αποχώρησε με φορείο στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Ο 27χρονος οπισθοφύλακας των Σαουδαράβων αντικαταστάθηκε από τον συμπαίκτη του στην Αλ Χιλάλ, Αλί Λατζάμι. Κατά την αποχώρησή του καταχειροκροτήθηκε.