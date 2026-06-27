Πράσινο Ακρωτήρι - Σαουδική Αραβία: Η αναγκαστική αλλαγή του Αλ Ταμπακτί (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Αλ Ταμπακτί της Σαουδικής Αραβίας αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση με το Πράσινο Ακρωτήρι.
Ανησυχία για τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη! Ο αμυντικός, Χασάν Αλ Ταμπακτί, της Αλ Χιλάλ αποχώρησε με φορείο στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης με το Πράσινο Ακρωτήρι.
Ο 27χρονος οπισθοφύλακας των Σαουδαράβων αντικαταστάθηκε από τον συμπαίκτη του στην Αλ Χιλάλ, Αλί Λατζάμι. Κατά την αποχώρησή του καταχειροκροτήθηκε.
@Photo credits: Associated Press
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.