Η Ισπανία άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ουρουγουάη με σουτ του Μπαένα και... γκάφα από τον Μουσλέρα.

Χρειάστηκαν 42 λεπτά για να δούμε το πρώτο γκολ στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής του 8ου ομίλου στο φετινό Μουντιάλ, ανάμεσα σε Ουρουγουάη και Ισπανία.

Η Φούρια Ρόχα είχε το πάνω χέρι όσον αφορά την κατοχή, δεν μπορούσε όμως να διασπάσει την άμυνα της ομάδας του Μπιέλσα, μέχρι λίγο πριν την ανάπαυλα. Τότε και μετά το γύρισμα του Γιορέντε, ο Μπαένα έκανε το κοντρόλ και πραγματοποίησε ένα φαινομενικά εύκολο σουτ.

Ωστόσο, ο Μουσλέρα δεν υπολόγισε καλά, με την μπάλα να φεύγει μέσα από τα χέρια του και να καταλήγει στα δίχτυα για το 0-1.