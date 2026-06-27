Πράσινο Ακρωτήρι - Σαουδική Αραβία: Η αντίδραση του Δώνη σε χαμένη ευκαιρία (vid)
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Δείτε την αντίδραση του Γιώργου Δώνη στο σουτ του Αλ Νταουσάρι στο 18ο λεπτό του ματς Πράσινο Ακρωτήρι - Σαουδική Αραβία.
Η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι σε ένα ματς «do or die» αναφορικά με το μέλλον της στο Μουντιάλ 2026 για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του όγδοου ομίλου.
Στο 18ο λεπτό οι Σαουδάραβες είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή στον αγώνα με το σουτ του Αλ Νταουσάρι, που εξουδετερώθηκε από τον Πίνα.
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