Μουντιάλ 2026: Σκύλος τρελάθηκε από τη χαρά του στο γκολ του Εκουαδόρ
Το Εκουαδόρ επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 20 χρόνια, εξασφαλίζοντας μία τεράστια πρόκριση μετά την παλικαρίσια ανατροπή ενάντια στη Γερμανία. Το γκολ του Πλάτα ήταν αυτό που έδωσε τους τρεις βαθμούς στον Ισημερινό, με τους συμπατριώτες του να το πανηγυρίζουν έξαλλα.
Μαζί τους, και ένας σκύλος, που διακρίνεται σε ένα υπέροχο βίντεο που έγινε viral να... τρελαίνεται όταν είδε τα αφεντικά του να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς και να τρέχει μέσα στο μαγαζί τους, πηδώντας πάνω στον πάγκο! Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, το βίντεο είναι ενδεικτικό...
#Guayaquil— Ecuador Informado (@ecuainformado) June 26, 2026
Firulais se unió a los festejos por el gol de Gonzalo Plata que nos dio la victoria contra Alemania. pic.twitter.com/cjgf0uc04p
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