Η Γαλλία επικράτησε 4-1 της Νορβηγίας και πέρασε ως πρωτοπόρος με 3/3 στους «32». Το τρίτο γκολ των Τρικολόρ είναι ο ορισμός του ομαδικού πνεύματος.

Η Γαλλία πέρασε σαν... σίφουνας στους «32»! Οι Μπλε επιβλήθηκαν 4-1 της Νορβηγίας, έκαναν το 3/3 με γκολ και θέαμα και τερμάτισαν πρώτοι στον 9ο όμιλο.

Ο Ντεμπελέ σημείωσε το δεύτερο ταχύτερο χατ-τρικ στην ιστορία των Μουντιάλ, αφού μέσα σε 25 λεπτά (7', 20', 32') έκανε «φύλλο και φτερό» την άμυνα των Σκανδιναβών. Το 3-1 από τον σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης ξεχώρισε και θα γραφτεί στην ιστορία, αφού το φανταστικό τελείωμα του 29χρονου με το αριστερό προήλθε από μια καταπληκτική ομαδική συνεργασία των Γάλλων.

Το... τόπι πέρασε από τα πόδια και των 11 παικτών των δις Πρωταθλητών Κόσμου, προτού καταλήξει στα δίχτυα των Νορβηγών.