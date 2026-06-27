Γαλλία: Η επιτομή της ομαδικότητας στο 3-1 των Μπλε (vid)
Η Γαλλία πέρασε σαν... σίφουνας στους «32»! Οι Μπλε επιβλήθηκαν 4-1 της Νορβηγίας, έκαναν το 3/3 με γκολ και θέαμα και τερμάτισαν πρώτοι στον 9ο όμιλο.
Ο Ντεμπελέ σημείωσε το δεύτερο ταχύτερο χατ-τρικ στην ιστορία των Μουντιάλ, αφού μέσα σε 25 λεπτά (7', 20', 32') έκανε «φύλλο και φτερό» την άμυνα των Σκανδιναβών. Το 3-1 από τον σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης ξεχώρισε και θα γραφτεί στην ιστορία, αφού το φανταστικό τελείωμα του 29χρονου με το αριστερό προήλθε από μια καταπληκτική ομαδική συνεργασία των Γάλλων.
Το... τόπι πέρασε από τα πόδια και των 11 παικτών των δις Πρωταθλητών Κόσμου, προτού καταλήξει στα δίχτυα των Νορβηγών.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.