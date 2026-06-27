Πριν καλά καλά τελειώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, οι Αμερικανοί ορέγονται εκείνο του 2038...

Τι κι αν ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί καν η φάση των ομίλων του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου; Στις ΗΠΑ βλέπουν μακριά και θέλουν να αναλάβουν τη διεξαγωγή του τουρνουά που θα γίνει το 2038!

Ο εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας που είχε συγκροτήσει ο Λευκός Οίκος για το τουρνουά εξέφρασε την επιθυμία των Αμερικανών να καταθέσουν υποψηφιότητα για τον θεσμό που θα γίνει δώδεκα χρόνια από τώρα, ακόμα και αν οι ομάδες που συμμετέχουν αυξηθούν περαιτέρω...

«Όταν σκέφτεσαι ότι το Μουντιάλ ίσως επεκταθεί στις 64 ομάδες κάποια στιγμή, νομίζω ότι οι ΗΠΑ το 'χουν», ανέφερε ο Άντριου Τζουλιάνι, πριν τονίσει βέβαια ότι «πρέπει να σιγουρευτούμε ότι θα φέρουμε εις πέρας αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο στις 19 Ιουλίου πριν ετοιμαστούμε για το 2038 ή κάποιο άλλο».

Υπενθυμίζεται ότι Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο έχουν ήδη αναλάβει τη διοργάνωση του 2030, ενώ εκείνη του 2034 αναμένεται να επιστρέψει στην αραβική χερσόνησο μετά από μία δωδεκαετία, αυτή τη φορά για τη Σαουδική Αραβία.