Μουντιάλ 2026: Οι ΗΠΑ θέλουν και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2038
Τι κι αν ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί καν η φάση των ομίλων του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου; Στις ΗΠΑ βλέπουν μακριά και θέλουν να αναλάβουν τη διεξαγωγή του τουρνουά που θα γίνει το 2038!
Ο εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας που είχε συγκροτήσει ο Λευκός Οίκος για το τουρνουά εξέφρασε την επιθυμία των Αμερικανών να καταθέσουν υποψηφιότητα για τον θεσμό που θα γίνει δώδεκα χρόνια από τώρα, ακόμα και αν οι ομάδες που συμμετέχουν αυξηθούν περαιτέρω...
«Όταν σκέφτεσαι ότι το Μουντιάλ ίσως επεκταθεί στις 64 ομάδες κάποια στιγμή, νομίζω ότι οι ΗΠΑ το 'χουν», ανέφερε ο Άντριου Τζουλιάνι, πριν τονίσει βέβαια ότι «πρέπει να σιγουρευτούμε ότι θα φέρουμε εις πέρας αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο στις 19 Ιουλίου πριν ετοιμαστούμε για το 2038 ή κάποιο άλλο».
Υπενθυμίζεται ότι Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο έχουν ήδη αναλάβει τη διοργάνωση του 2030, ενώ εκείνη του 2034 αναμένεται να επιστρέψει στην αραβική χερσόνησο μετά από μία δωδεκαετία, αυτή τη φορά για τη Σαουδική Αραβία.
BREAKING: The United States ould consider making a bid to host the men's 2038 World Cup.— USMNT Only (@usmntonly) June 26, 2026
FIFA is considering expanding the format even further to 64 teams as early as 2030.
Andrew Giuliani, executive director of the White House Task Force on the 2026 FIFA World Cup, had this… pic.twitter.com/rHvkZiA3EC
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ένα δάκρυ κύλησε: Το απόλυτο «Fight Club», Έντουαρντ Νόρτον και Μπραντ Πιτ ήταν στο Τουρκία - ΗΠΑ και δεν ασχολήθηκε άνθρωπος με το ματς!
- Πότε αρχίζει η φάση των «32» του Μουντιάλ: Η ημερομηνία του πρώτου νοκ-άουτ ματς
- Μουντιάλ 2026: Τα highlights της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων Δ, Ε, ΣΤ' (vid)