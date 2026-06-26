Η Νορβηγία έχασε την ευκαιρία να μειώσει σε 3-2 απέναντι στη Γαλλία, καθώς ο Μενιάν σταμάτησε το πέναλτι του Λάρσεν στο 50ό λεπτό.

Ένα μαρκάρισμα του Ερναντές στον Μπομπ μέσα στην περιοχή έφερε πέναλτι για τη Νορβηγία, εντούτοις ο Μενιάν έπεσε σωστά και απέκρουσε την εκτέλεση του Λάρσεν στο 50ό λεπτό της αναμέτρησης, κρατώντας το 3-1 για τη Γαλλία.