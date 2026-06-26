Μουντιάλ 2026: Ο Ρενάρ «έσπασε» τη σιωπή του αναφορικά με την πορεία της Τυνησίας

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Τυνησίας, Ερβέ Ρενάρ, μίλησε για την απογοητευτική απόδοση της ομάδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η Τυνησία ήταν μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ολοκλήρωσε την πορεία της στους ομίλους με 0 βαθμούς και -10 διαφορά τερμάτων, γνωρίζοντας τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, από Ολλανδία (1-3), Ιαπωνία (0-4) και Σουηδία (1-5).

Ο Ερβέ Ρενάρ, ο οποίος αντικατέστησε τον Σαμπρί Λαμουσί στον πάγκο της αφρικανικής ομάδας, μετά τη συντριβή από τους Σκανδιναβούς στην πρεμιέρα, μίλησε δημόσια για την απογοητευτική πορεία της χώρας στο τουρνουά, τονίζοντας πως τόσο εκείνος όσο και οι παίκτες του δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το επίπεδο.

«Δεν ήμασταν στο επίπεδο για αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτό είναι σαφές, δεν υπάρχει συζήτηση. Είναι ένα μεγάλο τουρνουά με πολύ καλές ομάδες, ειδικά σε αυτόν τον όμιλο. Ήταν ένας πολύ δύσκολος όμιλος».

«Έχω ήδη μιλήσει με τους παίκτες, τους ευχαρίστησα. Αλλά όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια ψυχολογική κατάσταση, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις, ειδικά όταν είναι εναντίον μιας πολύ δυνατής ομάδας σε ένα καταπληκτικό στάδιο, και το πλήθος είναι γεμάτο πορτοκαλί (γεμάτο οπαδούς της Ολλανδίας)», σημείωσε ο 57χρόνος τεχνικός.

Τέλος, αναφορικά με το μέλλον του με τους «Αετούς της Καρχηδονίας», ο Ρενάρ, ο οποίος έχει χάσει τα 6 από τα 8 παιχνίδια που έχει δώσει ως προπονητής σε Μουντιάλ, τόνισε πως: «Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το μέλλον. Θα δούμε. Σήμερα, ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Υπήρξε μια αρχική συμφωνία, αλλά όλα μπορούν να αλλάξουν».