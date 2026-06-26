Μουντιάλ 2026: Ο Ρενάρ «έσπασε» τη σιωπή του αναφορικά με την πορεία της Τυνησίας
Η Τυνησία ήταν μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ολοκλήρωσε την πορεία της στους ομίλους με 0 βαθμούς και -10 διαφορά τερμάτων, γνωρίζοντας τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, από Ολλανδία (1-3), Ιαπωνία (0-4) και Σουηδία (1-5).
Ο Ερβέ Ρενάρ, ο οποίος αντικατέστησε τον Σαμπρί Λαμουσί στον πάγκο της αφρικανικής ομάδας, μετά τη συντριβή από τους Σκανδιναβούς στην πρεμιέρα, μίλησε δημόσια για την απογοητευτική πορεία της χώρας στο τουρνουά, τονίζοντας πως τόσο εκείνος όσο και οι παίκτες του δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το επίπεδο.
«Δεν ήμασταν στο επίπεδο για αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτό είναι σαφές, δεν υπάρχει συζήτηση. Είναι ένα μεγάλο τουρνουά με πολύ καλές ομάδες, ειδικά σε αυτόν τον όμιλο. Ήταν ένας πολύ δύσκολος όμιλος».
«Έχω ήδη μιλήσει με τους παίκτες, τους ευχαρίστησα. Αλλά όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια ψυχολογική κατάσταση, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις, ειδικά όταν είναι εναντίον μιας πολύ δυνατής ομάδας σε ένα καταπληκτικό στάδιο, και το πλήθος είναι γεμάτο πορτοκαλί (γεμάτο οπαδούς της Ολλανδίας)», σημείωσε ο 57χρόνος τεχνικός.
Τέλος, αναφορικά με το μέλλον του με τους «Αετούς της Καρχηδονίας», ο Ρενάρ, ο οποίος έχει χάσει τα 6 από τα 8 παιχνίδια που έχει δώσει ως προπονητής σε Μουντιάλ, τόνισε πως: «Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το μέλλον. Θα δούμε. Σήμερα, ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Υπήρξε μια αρχική συμφωνία, αλλά όλα μπορούν να αλλάξουν».
🇹🇳 World Cup HISTORY for all the wrong reasons…— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 26, 2026
😱Hervé Renard has lost 75% of his games as a manager at the FIFA World Cup (6 out of 8).
☝️Only one coach in the entire history of the tournament with 8+ games has a worse record: Hernán Darío Gómez at 78% (7/9).
🎙️ After the… pic.twitter.com/sHHCOjq6NK
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